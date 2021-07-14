“عاجل” فتح رابط نتائج مناظرة السيزيام تونس 2021 برقم الترسيم وزارة التربية طريقتان فقط للاستعلام

رابط نتائج مناظرة السيزيام بتونس 2021، من أهم النتائج التي يترقبها أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، سوف يتم اختيار 3425 طالب وطالبة منهم للترشح، وكانت وزارة التربية التونسية قد حددت يوم الأربعاء الموافق 2021/07/14 موعداً رسمياً لإعلان النتائج، وحددت الوزارة طرق الاستعلام عن النتائج أما عن طريق رابط مناظرة السيزيام التابع لوزارة التربية، أو عن طريق الاشتراك في خدمة الرسائل القصيرة وإرسال رسالة على رقم 85005، وهذه الخدمة تقدم النتائج قبل الموقع الإلكتروني السابق ذكره، كل هذه الوسائل الإلكترونية من أجل تجنب التزاحم والذهاب إلي مقر المدارس في ظل أرتفاع أعداد ألإصابة بفيروس كورونا في البلاد، مما دعا وزارة لتربية إلي أطلاق هذه الوسائل للتعرف على النتائج عن بعد.

اليوم إعلان نتائج السيزيام بتونس

بحسب المواعيد الرسمية الصادرة من وزارة التعليم التونسية فأن نتائج السيزيام في تونس، سوف ترفع اليوم الأربعاء 2021/07/14 عبر موقع نتائج مناظرة السيزيام، لذا نجد عمليات بحث مكثفة من قبل الطلاب المتقدمين للترشح للالتحاق بالمدارس النموذجية، بهدف الحصول على نوعية علم أجود من مثيلاتها العادية، والدولة تضع شروط محددة للقبول في مثل تلك المدارس النموذجية.

رابط نتائج مناظرة السيزيام تونس 2021

كما ذكرنا في صدر المقال يمكن للطالب الحصول على النتائج عن طريق أكثر من وسيلة، من خلال الخطوات الإلكترونية البسيطة التالية.

الدخول على موقع نتائج مناظرة السيزيام بوزارة التربية التونسية 6web.tn .

. تسجيل رقم الترسيم الخاص بالطالب أو الطالبة.

تسجيل تاريخ الميلاد بالضبط ” يوم ، شهر ، سنه “.

إدخال الرمز الموجود بالصورة.

الضغط على بحث سوف تظهر تفاصيل النتيجة.

كتابة six ثم ترك مسافة قصيرة.

كتابة رقم التسجيل في الامتحان.

إرسال الرسالة إلي الرقم 85005.

لتصلك تفاصيل النتيجة ” الأعداد في مختلف المواد، ومعدل المناظرة، ونتيجة مطلب الترشح”.

نتائج السيزيام بتونس 2021 عبر رسائل smsإعلان نتائج السيزيام بتونس 2021

أعلن وزير التربية والتعليم التونسي السيد / فتحي السلاوتي، أن إجمالي عدد المترشحين في المناظرة بلغ 54087 طالب وطالبة، سوف يتم ترشيح عدد 3425 طالب وطالبة، سوف يتم توزيعهم بحيث يكون في كل قاعه 12 مترشح على الأكثر، من أجل تحقيق معيار التباعد الجسدي المطلوب، وأشار الوزير إلي أن عدد مراكز الاختبارات 302 مركز أختبار، وعدد 7 مراكز أصلاح على مستوى البلاد.

شرط أساسي أن يكون الطالب حاصل على معدل عام من المناظرة الدخول إلي المدارس الإعدادية النموذجية 15 من 20. يمكن قبول المترشحين المفضلين من ضمن مجموعة المتأهلين الأول لحين أستنفاذ طاقة الاستيعاب وأن لا يقل المعدل عن 14 من 20.

شروط القبول في مناظرة السيزيامرابط نتائج مناظرة السيزيام بتونس

قامت وزارة التربية التونسية خلال الفترة الماضية بمجهودات جبارة لتجهيز النتائج، في ظل كارثة كورونا التي تعصف بالبلاد في الوقت الراهن، ونجحت الوزارة في أن تخرج بالنتائج إلي النور، واليوم تعلن النتائج ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها بسهولة.