باتفاقية أولية لتوظيف مئات السعوديين.. الإعلان عن إطلاق الأكاديمية السعودية اللوجستية

الأكاديمية السعودية اللوجستية ، دعمًا للرؤية التنموية السعودية الطموحة، المعروفة اختصارًا بـ رؤية المملكة 2030 ، وتناغمًا مع الجهود الحكومية لتوفير فرص عمل على نطاقٍ واسع، أُعلن أمس الثلاثاء عن إطلاق الأكاديمية اللوجستية في السعودية ، الرامية بالأساس لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، من خلال استهداف 7 قطاعات رئيسية، سيتم من خلالها توفير المئات من فرص العمل، كمرحلة أولية.

في السطور التالية، نستعرض أبرز ما جاء في إعلان السلطات السعودية عن إطلاق الأكاديمية اللوجستية السعودية بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة، والأهداف والرؤية المخصصة لهذا الغرض.

إطلاق الأكاديمية السعودية اللوجستية

بحضور ومشاركة العديد من الشخصيات السياسية والرموز السيادية السعودية، ممثلة في المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل السعودي، والمهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إضافة إلى الدكتور أحمد بن فهيد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن إطلاق الأكاديمية السعودية اللوجستية، مساء أمس الثلاثاء.

يأتي الإعلان عن إطلاق الاكاديمية اللوجستية السعودية بوصفها إحدى المبادرات التي تدعم بشكل أساس تحقيق الرؤية التنموية الطموحة المعروفة بـ رؤية المملكة 2030 ، والتي لتسعى للمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية، كـ مركز لوجستي عالمي.

في هذا السياق، أكد الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل السعودية، ورئيس مجلس إدارة إطلاق الأكاديمية اللوجستية في السعودية، أن الأكاديمية ستبدأ في تقديم برامجها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف الرميح، إلى أن دعم الخدمات اللوجستية، إنما يعد واحدًا من أهم برامج الرؤية التي تهدف لدعم الصناعة، وكذلك إنشاء وتحسين الأداء بالنسبة لمختلف المراكز اللوجستية في المملكة، والتي ستتحقق بدورها عبر توفير الكفاءات المتميزة مهنيًا، علاوة على تطوير القدرات البشرية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة ومتنوعة.

وأضاف المسؤول السعودي، أن المخططات الخاصة بالأكاديمية اللوجستية لن تتحقق إلا بشراكة مع نظيراتها المحلية والعالمية.

القطاعات المستهدفة

أما عن القطاعات التي تستهدفها الأكاديمية السعودية ، فقد أوضح الرميح أنها محددة في 7 هيئات أو مؤسسات هي كالتالي:

الخدمات البريدية اللوجستية

التجارة الدولية والشحن والتصدير

النقل البري

النقل البحري والموانئ

التجارة الإلكترونية

إدارة المخازن

النقل الجوي

وظائف جديدة

في السياق ذاته، شهد حفل التوقيع على إطلاق الأكاديمية على 11 اتفاقية توظيف مبدئية، للتدريب مع القطاع الخاص، تهدف لتوظيف 360 مواطنًا ومواطنة سعودية.

كما ستقوم الأكاديمية السعودية اللوجستية ، بتقديم مسارات تدريبية عديدة، تشمل بشكلٍ مبدئي ما يلي:

برامج تدريبية طويلة الأمد: تستغرق 3 فصول تدريبية.

برامج تدريبية قصيرة

برامج التدريب عن بعد

برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية

برامج تنفيدية متخصصة

على أن يُعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية السعودية اللوجستية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.

الرؤية والأهداف

وضعت الأكاديمية اللوجستية السعودية لنفسها مجموعة من الرؤى والأهداف السامية، حيث تسعى بالأساس لأن تكون رافدًا رئيسيًا وهامًا في مساعي المملكة العربية السعودية نحو الريادة، على مستوى الخدمات اللوجستية، في منطقة الشرق الأوسط، ويتحقق ذلك، عبر تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السعودية، القادرة على التكيف والتعامل بأحدث التقنيات في هذا المجال.

وتتركز مهمة الأكاديمية في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية عبر توفير حلول تدريبية مبتكرة ونوعية ترمي لتأهيل الكفاءات الوطنية.

أما عن الأهداف، فلخصتها الأكاديمية في البنود الـ4 التالية:

تدريب الشباب السعودي وتأهيلهم للعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، في سبيل توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي. تطوير مختلف المعارف الفنية والمهارات بالقطاع اللوجستي، بغرض تمهين وتمهير وتأهيل مختلف الكفاءات السعودية في ذلك المجال. من المقرر أيضًا الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال للاستفادة منها، عبر شراكات مستدامة مع العديد من القطاعات الدولية، في مجالات التعليم والتدريب وقطاع الأعمال. تنفيذ البرامج التدريبية المبتدئة لتوظيف الذكور والإناث، والذي يأتي مدعومًا من صندوق تنمية الموارد البشرية ، وذلك بنسبة تكاليف تصل إلى 75%، والذي يأتي بدعم آخر من المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، الذي يتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، من خلال منح التدريب والتأهيل للمنتسبين إلى قطاعات الأعمال المختلفة.

الخاتمة

قدمنا لكم في السطور القليلة الماضية، أبرز المعلومات الأولية حول الأكاديمية السعودية اللوجستية ، وأهدافها ورؤيتها، بالإضافة إلى اتفاقية التوظيف الأولية الرامية لتوطين الوظائف في قطاع الخدمات اللوجستية السعودية في المستقبل القريب.