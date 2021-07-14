مجلس الوزراء السعودى يصدر 12 قرارا جديدا

جدة - نرمين السيد - واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها فى المنطقة والعالم، مجدداً دعم المملكة ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فى المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، ودعوة المجتمع الدولى لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اجتماع المجلس قرر ما يلى:

تفويض صاحب السمو الملكى وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإيطالى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم فى مجال الحماية المدنية والدفاع المدنى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكينى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم فى شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد.

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإيطالى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الثقافى بين وزارة الثقافة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة فى جمهورية إيطاليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الإذاعى والتلفزيونى بين هيئة الإذاعة والتلفزيون فى المملكة العربية السعودية وهيئة زامبيا الوطنية للبث فى جمهورية زامبيا، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبى فى شأنه، والتوقيع عليه وذلك فى إطار اللجنة السعودية - الزامبية المشتركة.

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجانى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة فى المملكة العربية السعودية ووكالة سلامة الغذاء فى جمهورية أذربيجان فى مجال الحجر النباتى ووقاية النبات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفويض وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى، فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة فى المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها فى الدول الأخرى للتعاون فى مجال اختصاصاتهما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تحويل نقابة السيارات إلى شركة.

يجوز للجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة التعاقد مع شركة "أو شركات" لتنفيذ مشروع جعرانة للخزن الاستراتيجى بمنطقة مكة المكرمة.

الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الصادر فى دورته الحادية والأربعين التى عقدت فى محافظة العلا- القاضى باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تعيين سبتى بن سليمان السبتى وعصام بن عبدالقادر المهيدب عضوين فى مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ممثلين من القطاع الخاص.

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتى:

ترقية محمد بن ناصر بن عبداللطيف المناع إلى وظيفة مستشار قانونى بالمرتبة الخامسة عشرة بالمحكمة العليا.

ترقية فيصل بن عبده بن عبدالغنى حسن إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

ترقية صالح بن ناصر بن صالح المبرد إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ترقية المهندس فيصل بن حسين بن محمد الصقار إلى وظيفة مهندس مستشار مدنى بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ترقية غانم بن منير بن نوار النمر إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.