رابط منصة إحسان يتيح 5 خيارات لتأدية النسك في 60 ثانية // تعرف على خطوات التسجيل البسيطة

رابط منصة إحسان الخيرية، يبحث عنه كافة المسلمين المقيمين على الأراضي السعودية لحجز الأضاحي من خلال المنصة الإلكترونية التي أنشأتها المملكة، من أجل ضمان وصول الأضاحي إلي مستحقيها نيابة عن المسلمين المضحيين، والمنصة أنشأت بأمر ملكي لهذا الغرض الخيري، البرنامج الخيري يوفر الأضحية والهدي والصدقات والعقيقة، ليس في موسم الحج فقط بل على مدار العام، من أجل تقديم الخدمة للمواطنين منتظرين الأجر والثواب من الله عز وجل على عملهم التطوعي، وفيما يلي ألبية وخطوات برنامج الأضاحي وحجز الأضحية عن طريق النصة.

رابط منصة إحسان الخيرية

صرح الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس / عبد العزيز ألحمادي، أن حجز الأضاحي عن طريق المنصة يتم في سهولة ولا يستغرق 60 ثانية فقط من المضحي، ويمكن للجميع أتباع الخطوات التالية لحجز البرنامج الذي يرغب فيه.

الدخول على رابط المنصة الإلكتروني ehsan.sa./adahi

أختيار الأضاحي من القائمة الخاصة في المنصة.

تحديد الأضحية التي ستضحي بها.

القيام بعملية تسديد ثمن الأضحية.

وبذالك تتم عملية الشراء وأنتظر تحديثات عن حالة الأضحية أول بأول.

فضل الأضاحي في عيد الأضحى المبارك

الأضحية هي إحدى شعائر الإسلام، أقتداءا بهدي سيدنا إبراهيم عندما رأى رؤية بأنه يذبح أبنه سيدنا إسماعيل في المنام، والأضحية سنة مؤكدة، ولها فضل عظيم فالله يغفر لصاحبها مع أول قطرة دماء من أضحيته، والأضحية شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى ” ذالك ومن يعظم شعائر الله فأنها من تقوى القلوب”.

متابعة الطلب عبر رابط منصة إحسان السعودية

يمك لكل من حجز أضحيته عبر المنصة متابعة حالة الطلب باستمرار على المنصة وعملية الذبح والتوزيع من خلال الخطوات البسيطة التالية.

الدخول عبر المنصة الإلكترونية على الإنترنت. الدخول على برامجنا من الصفحة الرئيسية. الدخول على برنامج الأضاحي. النقر على خدمة متابعة الأضاحي. ثم تسجيل رقم الطلب الخاص بأضحيتك. الضغط على كلمة بحث لتظهر لك تفاصيل الطلب الخاص بك.

الدخول إلي رابط المنصة عبر الإنترنت.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول ثم أنقر على أنشاء حساب جديد.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، وأي بيانات أخرى”.

الضغط بعد ذالك على تأكيد البيانات وحفظها لتتم عملية التسجيل.

ألية التسجيل في منصة إحسان الخيرية