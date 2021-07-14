بدء التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات 1442 عبر منصة التدريب

التسجيل في المسارات التطويرية، أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مشروع المسارات التطويرية للمعلمين من الرجال والنساء، حيث يتعين على المعلمين المتقدمين للانضمام إلى البرنامج التقديم على البرامج التدريبية المختلفة التي يقدمها البرنامج وفقًا للأنظمة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بصياغة القواعد في نظام المسار الجديد، لذلك سوف نعرض لكم المعلومات التفصيلية عن الآلية والتدابير التحفيزية لمشروع المسارات التطويرية.

ويضم مشروع منصة التدريب خبراء مسار التطوير في مجالات التدريس، ويتم تنفيذ مشروع مسارات التطويرية بناءً على إدخال بعض برامج التدريب الصيفي، وتركز هذه البرامج بشكل كامل على تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف والغايات ، بشكل أساسي حول تطوير المعلمين والموظفين الإداريين، وكذلك تزويدهم ببعضهم البعض في المهارات المهنية والتعليمية التي اكتسبوها ، وعلى مقربة من المكانة المهنية والمرحلة ، ومن خلال البيان الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أوضحت الوزارة أن أولوية الترشيح هي تنفيذ خطة التدريب للمدربين المشاركين في الإعداد، حيث أن هذا البرنامج يستهدف النهوض بالخطة التعليمية في منشآت التعليم بالمملكة العربية السعودية.

المسارات التطويرية

أكدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن المعلمين الراغبين في تدريس تخصصات غير تخصصهم يجب أن يكونوا مسجلين في “مسار التنمية” وهو أحد مشاريع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لتحسين أداء المعلمين وقدراتهم، وكفاءتهم على تنمية مخرجاتهم التعليمية، وتطوير الإنجازات التربوية، حيث يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى إطلاق مجموعة من الخطط التدريبية لهؤلاء المعلمين لتلبية جميع احتياجاتهم التعليمية ، ويتم تنفيذ هذا المشروع على مجموعة من المراحل المختلفة كالآتي:

المرحلة الأولى: ترشيح مدربين ومدربات لكل ادارة من1 ذو الحجة وحتى 3 ذو الحجة لعام 1442 هـ.

المرحلة الثانية: تجهيز منصة التدريب وادراج البرامج من 1 ذو الحجة وحتى يوم 15 من شهر ذو الحجة لعام 1442 هـ.

المرحلة الثالثة: تنفيذ مشروع المسارات التطويرية من 15 ذو الحجة لعام 1442 وحتى يوم 18 محرم لعام 1443.

المرحلة الرابعة: نهاية الفصل الدراسي الاول 1443هـ وتقيم المعلمين والمعلمات عن طريق الزيارات التشريفية.

التسجيل في المسارات التطويرية

يتثني للمتقدمين من المعلمين والمعلمات في برامج مشروع المسارات التطويرية من التسجيل في منصة التدريب بداية من يوم الأربعاء 4 ذو الحجة 1442 وحتى 14 من ذو الحجة، على أن تبدأ برامج المسارات التطويرية بتاريخ 10/ 12 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم رسائل نصية ورسائل عبر البريد الإلكتروني للفئات المستهدفة لتأكيدهم على حضور المسارات التطويرية.

الفئات المستهدفة من التدريب في المسارات التطويرية

تم تدشين إعلان من خلال وزارة التربية والتعليم السعودية عن الفئات المستهدفة من برنامج المسارات التطويرية لشاغل الوظائف التعليمية المقدمة من الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وهذه الفئات تنحصر في التالي:

كل المعلمين والمعلمات الراغبين في تدريس المواد الأخرى.

المعلمين والمعلمات الراغبين في تعليم وتدريس المرحلة الابتدائية العليا.

المعلمين والمعلمات الراغبين في تعليم وتدريس المراحل المتوسطة أو الثانوية.

يتم تحديد المعلمين والمعلمات الذين يقبلون الخطة وفقًا لاحتياجات الوزارة.

موعد التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية الطريقة التي يمكن من خلالها للمعلمين والمعلمات في قطاع التعليم العام الالتحاق بمشروع مسارات تطوير المعلم ، وتحديد الجدول الزمني للقبول والتقديم والبدء في البرنامج ، وهو كالتالي: التسجيل في مسارات التنمية يبدأ يوم 14 ذو الحجة 1442 هـ الموافق 14 يوليو 2021 م، وينتهي التسجيل لمشروع مسارات تطوير المعلم في البرنامج يوم 14 ذو الحجة 1442 هـ الموافق 24 يوليو 2021م، وبمجرد اكتمال التسجيل ، يتم إرسال دعوة إلى الفئات المستهدفة للتسجيل وتأكيد مشاركتهم في البرنامج عبر البريد الإلكتروني، وتبدأ برامج مسارات التنمية في 15 ذو الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021 ويكون اليوم التدريبي عبارة عن 5 ساعات تدريبية من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.

منظومة الحوافز للمتخرجين من المسارات التطويرية

وبعد موافقة وزارة التربية والتعليم السعودية على برنامج المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات ، أعلنت الوزارة عن نظام حوافز لخريجي البرنامج الحاصلين على شهادة تنفيذ البرنامج ، وكذلك الحوافز المقدمة للمدربين المشاركين في الإعداد، وتوفير التدريب المتنوع لهم، وجاءت الحوافز على النحو التالي:

إضافة ساعات التدريب التي يقدمها المدرب في ملف إنجازه المهني. يتم منح المدربين والمدربين شهادة تنفيذ البرنامج التدريبي المعتمد من قبل المركز الوطني للتطوير المهني في التعليم. يحصل المدربون والمدربات على مكافأة مالية مقدارها 150 ريالا عن كل ساعة تدريب. يتمتع المتدربون من الرجال والنساء بميزة حساب عدد ساعات التدريب وتسجيلها في ملف النجاح المهني الخاص بهم. يحصل المتدرب على شهادة مشاركة في برنامج تدريبي معتمد من قبل المركز الوطني للتطوير المهني في التعليم. سيحصل المتدرب على شهادة نجاح في مسار التطوير، والتي تمنحهم الأهلية للتدريس في هذا المسار بالإضافة إلى تخصصهم الأصلي. يتم إعطاء الأولوية للمتدربين في المقارنات التي يتم تعيينها في المناصب الإشرافية. يحصل المتدرب والمتدربة على درجة التطوير المهني الكاملة لمدة عام دراسي كامل.

وفي نهاية هذه المقالة التي أوضحنا فيها كيفية التسجيل في مسارات تطوير المعلم لعام2021 ، حيث يمكنك التقديم بسهولة باتباع تعليمات تسجيل الدخول؛ وذلك بفضل رابط منصة التدريب “المسارات التطويرية” التي تم تدشينها من خلال وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.