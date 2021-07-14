الفلبين تمدد حظر السفر بسبب سلالة دلتا المتحورة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم القصر الرئاسى هارى روك، إن حظر السفر الذى كان من المقرر أن ينتهى فى 15 يوليو الجارى، سيبقى سارى المفعول حتى 31 من الشهر ذاته.
وأضاف المتحدث بأن حظر السفر يشمل المسافرين القادمين من عدة دول من بينها نيبال وسريلانكا والهند وباكستان وبنجلاديش.
ويستثنى حظر السفر جهود إعادة المواطنين إلى أرض البلاد حيث قال مسؤولون فى وقت سابق إن العمال الفلبينيين العاملين فى الخارج والراغبين فى العودة إلى ديارهم يجب عليهم الاتصال بالسفارة أو وكالات التوظيف الخاصة بهم حتى يمكن ترتيب رحلات خاصة لهم.
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