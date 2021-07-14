فلسطين تحذر من الدخول فى موجة رابعة من كورونا

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية فى وزارة الصحة كمال الشخرة، إن "فلسطين على أعتاب موجة رابعة من فيروس كورونا، حيث إن هناك ارتفاعا فى الحالات المصابة، ولا يوجد استقرار كما كان قبل 3 أو 4 أسابيع".
وأضاف:" الدول المجاورة لنا أصبح لديها طفرات جديدة وانتشار واسع ودخول أكبر للمستشفيات، ونحن نطالب الفلسطينيين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية".
وأشار الشخرة إلى أن هناك عزوفاً لدى الفلسطينيين عن إجراء فحوصات كورونا، لذلك فإن الحصيلة التى تخرج يوميا عن وزارة الصحة بعدد المصابين، لا تعكس حالة المصابين على أرض الواقع.
وأكد فى ذات السياق على ضرورة توجه الفلسطينيين لتلقى اللقاحات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الفيروس وطفراته الجديدة.
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