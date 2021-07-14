مجلس الأمن الدولي يتهم إثيوبيا بعرقلة جهود الإغاثة الإنسانية في إقليم ...

اتهم مجلس الأمن الدولي إثيوبيا بعرقلة وصول قوافل الإغاثة الإنسانية إلى إقليم التيجراي.
وأكد المجلس -في بيان صباح اليوم أن السلطات الإثيوبية تتقاعس عن تسهيل مهمة عمل فرق الإغاثة الأممية التي تعمل على إيصال إمدادات الإغاثة إلى إقليم التيجراي الذي يعاني سكانه أزمة معيشية نتيجة الصراع الذي اندلع في الإقليم منذ الرابع من نوفمبر من العام الماضي.
وحث مجلس الأمن الدولي الحكومة الإثيوبية على إبداء تعاون اكبر مع جهود الإغاثة الإنسانية الأممية في إقليم التيجراي والتعاون مع فريق عمل برنامج الغذاء العالمي الذي يعمل على توفير الاحتياجات المعيشية الطارئة لنحو 4 ملايين من أبناء الإقليم مؤكدا إدانته لأعمال العنف التي يشهدها الإقليم.
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