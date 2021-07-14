ألمانيا تشن حملة مداهمات تستهدف داعمى داعش

جدة - نرمين السيد - وكتب مكتب مكافحة الجريمة الإقليمى على موقع "تويتر" أن أفراد الشرطة يفتشون منذ صباح اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الادعاء العام فى فرانكفورت العديد من المواقع.
من جانبه، قال متحدث باسم المكتب، إن سلطات أمن الدولة تشارك فى الحملة، مشيرا إلى أنه لا يوجد خطر محدد من وقوع هجوم.
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