خلال لقائه الحريري.. شكري يدعو إلى "تغليب مصلحة لبنان"

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الأربعاء، إلى قصر التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، للقاء وزير الخارجية سامح شكري.

وذكرت صفحة المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن سامح شكري أكد على "دعم مصر للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي".

وأضاف أنه من الضروري "تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة".

ويزور رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، العاصمة المصرية، حيث من المرتقب أن يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبحث معه آخر التطورات والأوضاع في لبنان.

ومن المتوقع أن يشرح سعد الحريري أسباب اعتذاره عن تأليف الحكومة مع الرئيس المصري، بعد أشهر من تكليفه من دون التوصل إلى حل للأزمة.

وكان من المفترض أن يقدم الحريري تشكيلته الوزارية للرئيس ميشال عون، الثلاثاء، إلا أن مصدر في "تيار المستقبل" اللبناني، أوضح لـ"دوت الخليج"، أن الحريري قرر عدم زيارة القصر الرئاسي.

جاء ذلك بعد تغريدة نشرها عون صباح الثلاثاء، قال فيها: "من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيدا الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور".

وبات واضحا أن العلاقة بين الرئيس المكلف والرئيس اللبناني، وحرب البيانات التي تواصلت لعدة أشهر، إضافة إلى التوتر والقطيعة السياسية بين الحريري وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، وصلت إلى حائط مسدود تغيب فيه الكيمياء السياسية، حيث استحال بعدها الجلوس على طاولة واحدة للتفاهم.

وفي حال اعتذر الحريري، تسقط مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري التي اقترحت تشكيل حكومة من 24 وزيرا تقسم على القوى الأساسية.

وليس واضحا حتى الساعة الطريقة التي قد يعتذر فيها الحريري أو التوقيت.