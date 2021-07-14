البابا يغادر المستشفى بعد عملية جراحية

نقلت رويترز عن وسائل إعلام محلية، يوم الأربعاء، إن البابا فرنسيس غادر مستشفى روما بعد أن أجرى جراحة في الأمعاء قبل 11 يوما.
وشاهد مصورون عند مستشفى جيميلي سيارتين يرافقهما أمن الفاتيكان تغادران من مدخل جانبي قبل قليل من الساعة 11.00 صباحا (0900 بتوقيت غرينتش)، بعد أن وضع موظفون كرسيا متحركا في إحدى السيارتين.
وكان زجاج نوافذ إحدى السيارتين مطليا باللون الأسود، وفقا لرويترز.
وأٌجريت للبابا (84 عاما) جراحة لاستئصال جزء من القولون يوم الرابع من يوليو. ويوم الأحد ظهر على الملأ لأول مرة منذ إجراء الجراحة، حيث وقف لمدة عشر دقائق وهو يتحدث من شرفة من جناحه بالمستشفى.
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