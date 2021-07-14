روحاني: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن طهران يمكنها تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 90 بالمئة، "إذا احتاجت لذلك".

يأتي هذا التصريح وسط جهود إيران والقوى العالمية الست، لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 أعوام.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء، عن روحاني، قوله خلال اجتماع للحكومة: "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و60 بالمئة، وبإمكانها أيضا التخصيب بنسبة 90 بالمئة لو احتاج مفاعلنا ذلك".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن إيران بدأت بالفعل إنتاج معدن اليورانيوم المخصب، في خطوة يمكن أن تساعدها في تطوير سلاح نووي، في حين قالت ثلاث دول أوروبية إن ذلك يهدد محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأثارت خطوات إيران، التي أعلنتها الوكالة والتي قالت طهران إنها تستهدف إنتاج الوقود لمفاعل أبحاث، انتقادات من جانب الولايات المتحدة التي وصفتها بأنها "خطوة مؤسفة إلى الوراء".