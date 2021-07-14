افتتحت دولة الإمارات، الأربعاء، سفارتها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بمشاركة الرئيس إسحاق هرتسوغ.
ويعد افتتاح السفارة الإماراتية لدى إسرائيل، خطوة أخرى في إطار تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين بعد توقيع اتفاق السلام التاريخي، الذي شكل مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد افتتح رسميا سفارة إسرائيل في العاصمة الإماراتية أبوظبي أواخر يونيو الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.