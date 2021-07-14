روحانى: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

جدة - نرمين السيد - وقال روحانى، خلال اجتماع الحكومة: "اليوم، يمكن لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تخصب اليورانيوم بنسبة 20 % و60 %، وإذا احتاجت مفاعلاتنا، فيمكنها أيضا التخصيب بنسبة 90%".

وأضاف أن بلاده سعت للحفاظ على الاتفاق النووى بجميع الوسائل، إلا أن ترامب انسحب منه وفرض عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية، كانت قد أعلنت الإثنين الماضى، تقديم التقرير الفصلى الـ22 حول الاتفاق النووى وآخر مستجدات المفاوضات الجارية فى فيينا، إلى مجلس الشورى (البرلمان).