وزارة التربية نتائج التاسع 2021 سوريا عبر moed.gov.sy وتطبيق نتائج الامتحانات

وزارة التربية نتائج التاسع 2021 سوريا، ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد إعلان نتائج التاسع، فقد انتهت وزارة التربية السورية من تصحيح أوراق الطلاب، وكذلك رصد الدرجات والتجميع وعملية المراجعة النهائية، لذلك فإن موعد إعلان نتائج التاسع قريب جداً، وسوف تقوم وزارة التربية برفع النتائج إلكترونياً، وسيتم رفع النتائج على موقع وزارة التربية السورية، وعلى رابط استخراج نتائج التاسع 2021 سوريا، وذلك حفاظاً على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك قامت وزارة التربية بتفعيل تطبيق “نتائج الامتحانات” لرفع النتائج عليه بالإضافة لموقع وزارة التربية الرسمي، لذلك نحن هنا في موقع “ثقفني” نتابع نتائج التاسع لحظة بلحظة، لكي نكون أول من يبشركم بالنجاح ويٌعلمكم بالنتيجة، وسوف نستعرض معكم خلال هذا المقال، رابط نتائج التاسع سوريا 2021 عبر moed.gov.sy.

كما ذكرنا سابقاً فإنه لم يتم تحديد موعد للإعلان عن النتائج، لكن كل المعطيات والمؤشرات تشير إلى قرب إعلان النتيجة، ومن المتوقع إعلانها اليوم أو غداً على أقصى تقدير، وفيما يلي نستعرض معكم رابط نتائج التاسع حسب الاسم وطريقة استخراج النتائج عبر موقع وزارة التربية السورية الرسمي، حيث يتم الاستعلام عن النتيجة بعدة خطوات بسيطة نذكرها فيما يلي:

الولوج إلى موقع وزارة التربية السورية الرسمي.

الضغط على أيقونة “نتائج الصف التاسع 2021”.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة رقم الاكتتاب ثم الضغط على أيقونة “بحث”.

أو من خلال تطبيق “نتائج الامتحانات”.

وزارة التربية نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الاسمتطبيق نتائج الامتحانات

وزارة التربية السورية من أكثر الوزارات استخداماً للتكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم، لذلك فقد قامت منذ ظهور وباء كورونا بإنشاء العديد من المنصات التعليمية، لإتاحة التعليم عن بعد للطلاب والطالبات وهم جالسون في أماكنهم، كما قامت بإنشاء وتفعيل العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى الخاصة بإنهاء الأمور الإدارية ورفع النتائج عليها، وقامت مؤخراً بتدشين تطبيق “نتائج الامتحانات” لرفع النتائج عليه، حيث يستطيع الطالب بكل سهولة بتوفير التطبيق على الجوال الخاص به، ومعرفة نتائج التاسع 2021 سوريا من خلاله.

موعد إعلان نتائج التاسع سوريا 2021

سوف يتم الإعلان عن نتائج التاسع من خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية السوري درام طباع. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج قريباً وذلك نظراً للانتهاء من كافة الأعمال السابقة لإعلان النتيجة. من تصحيح للأوراق ومراجعة ورصد الدرجات وعملية تجميع الدرجات. ورفع كل هذا على أجهزة الحاسب الآلي تمهيداً لرفعها على موقع وزارة التربية الرسمي.