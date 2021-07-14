باكستان: سبب انفجار الحافلة نجم عن عطل ميكانيكى أدى لتسرب الغاز

جدة - نرمين السيد - وكانت مصادر باكستانية، أعلنت أن 10 أشخاص من بينهم 6 صينيين لقوا مصرعهم فى انفجار استهدف حافلة بشمال البلاد. وقال مسؤول إدارى كبير بالمنطقة "وقع انفجار ضخم فى حافلة تقل مهندسين صينيين فى خوزستان العليا، وفقد 10 أرواحهم". وأضاف أن الحافلة كانت تقل نحو 30 مهندسا صينيا إلى موقع سد داسو فى خوزستان العليا.

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