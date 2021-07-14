نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2021 تونس برقم الترسيم عبر موقع وزارة التربية education.gov.tn

نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2021 تونس، لا يزال البحث مستمر بصورة كبيرة عن تاريخ إعلان نتائج البكالوريا تونس 2021، ومن المتوقع ظهور النتيجة قريباً، فقد تم الانتهاء بصورة كبيرة من عمليات التصحيح، ورصد الدرجات والتجميع والمراجعة النهائية، ويتم حالياً تغذية أجهزة الحاسب بالنتيجة تمهيداً لرفعها على موقع وزارة التربية التونسية، وسوف يتم رفع النتيجة على موقع الوزارة إلكترونياً، تخفيفاً على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومنعاً من الإصابة بوباء كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستطيع الطالب معرفة نتيجته إلكترونياً وهو جالس مكانه بكل سهولة، من خلال رابط نتائج البكالوريا 2021 برقم الترسيم، وفي هذا المقال سوف نتعرض للحديث عن موعد إعلان نتائج الباك 2021، ورابط الاستعلام عن نتائج الباك، وسوف نوافيكم برابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2021، من خلال رابط الوزارة الرسمي education.gov.tn.

نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2021

ازداد البحث بصورة كبيرة مع قرب الإعلان عن نتائج الباك 2021 برقم المسار، حيث أنه من المنتظر ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الباك قريباً قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، لذلك هناك حالة من القلق والتوتر والترقب عند الطلاب وأولياء الأمور لتأخر الإعلان هن نتائج الباك حتى الآن، فقد أدى طلاب البكالوريا الامتحان ما بين 16 وحتى 23 جوان الماضي الدورة الرئيسية، مع توفير كافة سبل الحماية من قبل الوزارة، ومع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة عالمياً للمحافظة على الجميع طلاب ومعلمين وإداريين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

طريقة استخراج نتائج البكالوريا 2021 تونس

ازداد التساؤل بشكل كبير عن خطوات الاستعلام عن نتائج الباك 2021 في تونس، وسوف تقوم وزارة التربية التونسية برفع النتائج حال الانتهاء من كافة الأعمال السابقة لإعلانها، وسيتم رفع نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2021 على الموقع الرسمي لوزارة التربية education.gov.tn، ولكي يستطيع الطالب الحصول على النتيجة عليه اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية التونسية الرسمي.

الضغط على أيقونة “نتائج امتحان شهادة البكالوريا.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

كتابة رقم الترسيم الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية للحصول على كشف الأعداد والنقاط الخاصة بالطالب.

كتابة رمز التحقق الموجود على الشاشة بشكل صحيح.

آخر خطوة هي النقر على أيقونة “بحث” وفي حال تم رفع النتيجة على الموقع سوف تظهر نتيجة الطالب في الحال.

تاريخ الإعلان عن نتائج البكالوريا 2021 تونس

لم يتم حتى الآن تحديد تاريخ معين من قبل وزارة التربية التونسية. لكن من المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة. ونحن هنا في موقع “ثقفني” نتابع نتائج الباك بمزيد من الاهتمام والمتابعة الدقيقة لحظة بلحظة. حتى نوافيكم بكل جديد يخص نتائج الباك، مع تمنيات أسرة موقع “ثقفني” للجميع بالتوفيق والنجاح.