أسعار كفرات السيارات في السعودية 2021 بالتزامن مع عيد الأضحى

كفرات السيارات من اكثر الأحزاء التي تحتاج إلى متابعة وملاحظة دورية، حيث أنها جزءً لها يتجزأ من منظومة الآمان في المركبات بجميع أنواعها وأشكالها وجنسياتها، لذلك لأنها الجزء الأكثر تعاملًا مع الطرق في السيارة والبيئة الخارجية عمومًا، وفي الحقيقة متابعة حالة كفرات السيارات من وقت لآخر يقلل بنسبة كبيرة من نسبة الإصابة بالحوادث الناجمة عن تلف الإطارات أو أنها أصحبت قديمة وبالتالي لا يمكنها تأدية الوظائف المطلوبة منها، وكنا تحدثنا في مقالة سابقة عن أفضل أنواع كفرات لاندكروزر.

أسعار كفرات السيارات في السعودية بالتزامن مع عيد الأضحى

تأتي كفرات السيارات بأنواع عديدة، لكن الاختيار بينهم يكون على حسب التفضيلات الشخصية لملاك السيارات، وقد تختلف بين شخص وآخر، وتنقسم هذه التفضيلات لأكثر من نوع منهم:

الحصول على مستوى عال من الراحة

توفير صرفية الوقود

تقليل صوت احتكاح الكفرات بالأرض

شراء كفرات ذو كفاءة عالية لتعيش طويلًا

مقاس 225 / 55 / r17 بسعر 150 ريال سعودي.

مقاس 256/ 65/ r17 بسعر 166 ريال.

أما كفر مقاس 205/ 65/ r15 فيأتي بسعر 66 ريال سعودي.

إطار مقاس 175/ 65/ r14 بسعر 71 ريال.

وعلاوة على ما سبق، فإن كفر مقاس 195/ 65/ r15 بسعر 86 ريال سعودي.

مقاس 215/ 60/ r16 بسعر 86 ريال.

وهناك أيضًا إطار مقاس 245/ 60/ r18 والذي يأتي بسعر 194 ريال سعودي.

إطار مقاس 235/ 60/ r18 بسعر 166 ريال.

مقاس 285/ 65/ r17 بسعر 178 ريال سعودي.

كفر 235/ 45/ r18 بسعر 161 ريال.

مقاس 205/ 65/ r15 بسعر 66 ريال سعودي.

إطار 205/ 55/ r16 بسعر 95 ريال.

مقاس 265/ 70/ r17 بسعر 224 ريال سعودي.

إطار مقاس 225/ 45/ r18 بسعر 273 ريال.

كفر مقاس 255/ 45/ r20 بسعر 301 ريال سعودي.

مقاس 265/ 40/ r20 بسعر 345 ريال.

إطار مقاس 275/ 35/ r19 بسعر 488 ريال سعودي.

كفر مقاس 265/ 35/ r20 بسعر 534 ريال .

مقاس 245/ 40/ r19 بسعر 388 ريال سعودي.

اسعار كفرات بريدجستون في السعودية 2021أسعار كفرات دنلوب في السعودية 2021أسعار كفرات ميشلان في السعودية 2021

ملحوظة: يمكن الاتصال بالأرقام التالية وهي لوكلاء العلامات السابقة ذكرها في المقالة للاستفسار عن الأسعار بأخر تحديث وقت الاتصال:

بريدجستون الطلائع رقم: 920015570 من داخل السعودية

أما رقم ميشلان الجفالي فهو: +966 55 188 7816.

وكالة دنلوب على رقم 0594656332.

جميع الأسعار المذكورة في المقالة هي سعر كفر واحد فقط، وبالتالي يمكن حساب ثمن الـ4 كفرات عن طريق ضرب سعر الكفر المناسب لسيارتك في 4.