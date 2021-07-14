أخبار اليمن : عالميا: 4 ملايين و66 ألف حالة وفاة بـ”كورونا”

عالميا: 4 ملايين و66 ألف حالة وفاة بـ”كورونا”كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ أكثر من 4 ملايين و66 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات الاجمالية 188 مليوناً و627 ألف إصابة، تعافى منهم 172 مليونا وما يزيد عن 447 ألف مريض.

وبحسب الإحصاءات المعلنة يومنا هذا، سجلت دول العالم الثلاثاء 510 آلاف و374 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,118 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ورغم تراجعها عن تسجيل إصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها خلال الفترة الماضية من قائمة الدول الخمس العالمية، الأعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (623,435 وفاة)، والبرازيل (535,924 وفاة)، والهند (411,439 وفاة)، والمكسيك (235,277 وفاة)، والبيرو (194,606 وفيات).

فيما اعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (34,807,813 إصابة)، والهند (30,946,074 إصابة)، والبرازيل (19,152,065 إصابة)، وروسيا (5,833,175 إصابة)، وفرنسا (5,820,849 إصابة)

