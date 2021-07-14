أخبار اليمن : إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ الاثنين المقبل

إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ الاثنين المقبل
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الاثنين المقبل التاسع من ذي الحجة 1442هـ الموافق 19 يوليو 2021م وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد الذي يصادف الجمعة 23 يوليو 2021م.
وذكرت الوزارة في بيان أن يوم السبت الموافق 24 يوليو إجازة رسمية عوضاً عن يوم الجمعة الذي صادف يوم إجازة رسمية.
وأشار البيان إلى أن الدوام الرسمي سيستأنف يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021م وذلك استناداً إلي القانـــون رقــــم (2) لســنة2000م المـــادة رقــم (3) الفقــرة رقـــم (2) بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
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