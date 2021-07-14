مصر.. أوامر بضبط 3 أشخاص في قضية غرق شقيق الفنان رامي صبري

تواصل النيابة العامة في مصر، تحقيقاتها في واقعة غرق كريم صبري، شقيق المطرب الشهير رامي صبري، وذلك بعد أن غرق في "ترعة المريوطية" بالبدرشين جنوبي الجيزة، عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان.

وأمرت النيابة العامة المصرية بالقبض على مالك المصحة، ومديرها، ومالك العقار الموجودة فيه، للتحقيق معهم بالقضية.

وتضمن ملف التحقيقات بالقضية، أن النيابة العامة تلقت بلاغا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شاب توفي غرقا بترعة المريوطية خلال هروبه من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه "عقب علم أهل المتوفي بتعاطيه مواد مخدرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان".

وأضافت أنه "في اليوم التالي لإيداعه بها، هرب منها وقفز في ترعة المريوطية المقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها، فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدا لم يتمكن من نجدته، فتوفي".

وناظرت النيابة العامة جثمان كريم صبري، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحرِ بوزارة الصحة بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها، وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية.

وسألت النيابة العامة والد المتوفي واثنين عاوناه في إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن على غرقه، كما سألت الضابط الذي أجرى التحريات، فأكد غرق المتوفى أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان، دون أن يكون أحدهما مقيدا بنقابة الأطباء، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر، فأمرت النيابة العامة بضبط الثلاثة لاستجوابهم واستكمال التحقيقات.