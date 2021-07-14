مسؤول صحي تونسى: سنسيطر على كورونا بحلول أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير إن "حوالى 45% من التونسيين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد الفيروس، إضافة إلى أننا سنتمكن من تلقيح حوالى 5 ملايين شخص بحلول شهر سبتمبر".

وأضاف أن "هذا ما سيجعلنا أمام نسبة مئوية مرتفعة من المواطنين المحصنين من الفيروس وهى 70%".

يشار إلى أن تونس تشهد زيادة كبيرة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، وامتلأت وحدات الرعاية المكثفة بسبب تفشى الوباء.