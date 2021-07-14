الجيش اليمنى يعلن استعادة مركز مديرية رحبة جنوب غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - قال مصدر عسكرى إن "الجيش اليمنى وقبائل مُراد الموالية له نفذوا هجوماً من محاور عدة بدعم جوى من التحالف العربى فى مديرية رَحبة جنوبى مأرب، تمكنوا خلاله من السيطرة على مركز المديرية بما فيها مقر المجمع الحكومى وإدارة الأمن".
وأضاف المصدر أن "القوات الحكومية استعادت السيطرة على واديى معين وبقثة ووادى مظراة ومواقع رحوم وعلفاء والأوشال جنوبى مأرب".
ويأتى ذلك غداة إعلان الجيش اليمنى استعادة مواقع مهمة من قبضة "أنصار الله" فى جبهة المَشْجَح غرب مأرب، خلال عملية هجومية وصفها بـ"النوعية".
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