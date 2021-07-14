عون: لا غطاء سياسى لأى مقصر فى جريمة تفجير مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، لموفد نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، المستشار لشؤون شمالى إفريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل، خلال استقباله له فى قصر بعبدا، أن "الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة تعطى أهمية أولى لتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والمضى فى التدقيق المالى الجنائى".





وعرض الرئيس عون للموفد الرئاسى الفرنسى للصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية التى واجهت ولادة الحكومة الجديدة، معربا عن أمله فى أن يحمل لقاءه مع الرئيس المكلف سعد الحريرى اليوم مؤشرات إيجابية. وأكد رئيس الجمهورية أن التحقيقات مستمرة فى جريمة تفجير مرفأ بيروت، مشددا على أن "لا غطاء سياسيا لأى مقصر او مدان". كما اعتبر الرئيس عون أن زيارات المسؤولين الفرنسيين إلى لبنان تباعا دليل على الاهتمام الذى توليه فرنسا بالوضع اللبنانى، محملا السفير دوريل تحياته إلى الرئيس ماكرون وتمنياته له بالتوفيق، معربا عن امتنان اللبنانيين لما يبذله لمساعدة بلدهم.

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