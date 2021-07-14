رابط نتائج التاسع 2021 والاعدادية الشرعية موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

نتائج التاسع 2021 نتابع وإياكم آخر الاخبار حول ظهور نتائج التاسع والاعدادية الشرعية في سوريا حيث يترقب طلاب شهادة التعليم الأساسي وشهادة الاعدادية الشرعية ظهور نتائج التاسع 2021 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث طال انتظار الطلاب للحصول على نتائجهم للعام الدراسي المنصرم 2021/2020.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية السورية بالاعلان عن موعد ظهور نتائج التاسع خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة خلال هذا الأسبوع، حيث يتم حالياً علميات تصحيح أوراق إجابات أوراق طلاب التاسع على قدم وساق في كافة المدن السورية، وذلك من أجل الاعلان عن نتائج التاسع ونتائج الاعدادية الشرعية 2021 خلال الفترة المقبلة.

حددت وزارة التربية السورية موعد ظهور نتائج التاسع 2021 العام ونتائج الاعدادية الشرعية في كافة المحافظات السورية، وقد قامت قبل قليل الصفحة الرسمية لوزارة التربية السورية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفيد بأنه سيتم ظهور نتائج التاسع عصر اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر يوليو تموز من العام 2021، حيث ستقوم الوزارة بإتاحة النتائج لكافة الطلاب عبر موقعها الالكتروني على الانترنت، بالإضافة إلى إمكانية استخراج نتائج التاسع والاعدادية الشرعية من خلال تطبيق النتائج.

موعد ظهور نتائج التاسع 2021

وكان طلاب التاسع في مختلف المحافظات السورية قد انتظروا بفارغ الصبر خلال هذه الأيام ظهور نتائج التاسع، الأمر الذي جعل وزير التربية السورية الاعلان عن الموعد المنتظر لظهور نتائج شهادة التعليم الأساسي 2021 والمعروفة باسم نتائج التاسع ونتائج الاعدادية الشرعية لكافة الطلاب، حيث قام الوزير بالتصريح خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده من قبل الوزارة للاعلان عن نتائج البكالوريا 2021 عن موعد صدور نتائج التاسع حيث ستظهر نتائج التاسع على أقصى تقدير يوم الجمعة السادس عشر من شهر يوليو تموز الحالي.

نتائج التاسع 2021

وكانت مراكز تصحيح أوراق امتحانات طلاب التاسع والاعدادية الشرعية قد قامت بإيقاف عمليات تصحيح الأوراق خلال الفترة الماضية بسبب اهتمام الوزارة بظهور نتائج البكالوريا 2021 أولاً، ومن ثم يتم العودة من جديد للانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي العام وشهادة الاعداداية الشرعية 2021 بكافة المحافظات.

بدورها قامت مديرية التربية بالسويداء بالاعلان خلال الأيام الماضية من الانتهاء من تصحيح كافة أوراق امتحانات الطلاب في امتحانات شهادة التعليم الأساسي وشهادة الاعدادية الشرعية، حيث يتبقى فقط الانتظار من أجل أن تنتهي كافة مديريات التعليم بمختلف المحافظات من تصحيح أوراق إجابات الطلاب قبل أن تقوم وزارة التربية السورية بالاعلان عن نتائج التاسع 2021 ونتائج الاعدادية الشرعية 2021 والمقرر إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.

موقع وزارة التربية السورية

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية السورية بالاعلان عن نتائج التاسع ونتائج الاعدادية الشرعية 2021 من خلال موقع وزارة التربية السورية عبر الانترنت حيث سيتم إتاحة الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 حسب الاسم من خلال موقع الوزارة وعنوانه moed.gov.sy ومن ثم سيقوم الطالب بالاستعلام عن نتائج التاسع والاعدادية الشرعية فور اعلان الوزارة عن ظهور النتائج.

تطبيق نتائج الامتحانات

كما أنه سيتمكن طلاب التاسع وطلاب شهادة الاعدادية الشرعية في كافة المحافظات السورية من الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 عام وشرعي من خلال تطبيق نتائج الامتحانات التابع لوزارة التربية السورية، حيث سيتم إتاحة النتائج عبر تطبيق نتائج الامتحانات والتابع لوزارة التربية السورية.