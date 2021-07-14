أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الحمادي وآل المغلّس

الأمين العام المساعد يواسي آل الحمادي وآل المغلّسبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ مكرد محمد الحمادي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد رجل الاعمال الشيخ / علي مكرد محمد الحمادي، واخوانه، وكافة آل الحمادي، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

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كما بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة الشيخ / محمود عبدالرحمن مهيوب المغلس ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ/ عبدالله عبدالرحمن مهيوب المغلس، الامين العام للمجلس المحلي بمديرية المواسط ، وعضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة66 بمحافظة تعز، وإخوانه ، وكافة آل المغلّس، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

