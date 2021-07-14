فرنسا تحيى ذكرى العيد الوطنى بعرض عسكرى

جدة - نرمين السيد - احتفلت فرنسا، اليوم الأربعاء، بالعيد الوطنى" يوم الباستيل" بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، وقائد أركان الجيوش الجنرال فرنسوا لوكوانتر، ووزير الدفاع فلورانس بارلى، وعدد من الوزراء.





وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، حضرت حرم الرئيس الفرنسى بريجيت ماكرون، العرض العسكرى برفقة زوجها. كما شارك أعضاء الحكومة فى العرض، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف شخص بينهم 4300 عسكريًا بالمشاة، و71 طائرة 24 مروحية و221 مركبة آلية عسكرية، و200 حصان من الحرس الجمهورى. وأكدت أن المروحيات العسكرية رسمت العلم الفرنسى فى سماء باريس.

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