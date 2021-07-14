“رسميا” وزارة التربية والتعليم السورية تعلن نتائج التاسع 2021 سوريا برقم الاكتتاب وحسب الاسم في جميع المحافظات السورية

تصدرت محركات البحث نتائج التاسع سوريا 2021، أعلنت وزارة التربية السورية عن نتائج الصف التاسع “الشهادة الإعدادية” مساء اليوم الأربعاء 14 يوليو الجاري، واشتدت نسبة البحث من قبل الكثير من الطلاب والطالب لمعرفة نتائج اختبارات شهادة التعليم الأساسي ونتيجة الإعدادية الشرعية، حيث عقد مؤتمر ذكرت فيه وزير التربية أسماء الطلبة الأوائل، وأعلن فيه عن ظهور نتائج الصف التاسع عبر موقع وزارة التربية السورية، حيث أصبح بامكان الطلاب الدخول إلى موقع الوزارة والاستعلام عن نتيجة امتحانات التاسع الدورة الأولى، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم شرح مخصص لطريقة الحصول على النتائج.

نتائج التاسع 2021 سوريا عبر وزارة التربية السورية

بعد العديد من الأخبار والأنباء التي تم تداولها مؤخرا نفت وزارة التربية السورية هذه الشائعات، وقدت أكدت اليوم في بيان لها بأن نتائج التاسع قد تم رفعها على شبكة الإنترنت، ويستطيع الآن الطلاب الذين ترشحوا لأداء الاختبارات معرفة النتائج الخاصة بهم، وجاء في بيان الوزارة بأن نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية قد أعلن عن ظهورها، ويمكن للطالب أو الطالبة الاستعلام عن النتائج باحدى الطريقتين وهما، الأولى من خلال موقع وزارة التربية والثانية عن طريق تطبيق نتائج الامتحانات، وقدم وزير التربية السوري التبريكات والتهاني بنجاح أوائل الطلاب وجميع الطلاب الناجحين على مستوى كافة المحافظات السورية.

رابط موقع نتائج الصف التاسع 2021

صدرت نتائج الصف التاسع 2021، وقد اعتمدت نسبة النجاح نحو 73.23% لطلاب التعليم الأساسي، بينما اعتمدت نسبة نجاح الإعدادية الشرعية نحو 91.6%، وجاءت هذه النسبة أعلى من معدل نجاح العام الماضي، على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، وقد كشفت الوازرة بأنه لم يتم تسجيل شكاوى من قبل الطلاب وقد سارت الامتحانات دون أي مشاكل، واتخذت الوزارة جميع الإجراءات الاحتياطية والتدابير الوقائية للحد من تفشى الوباء المستجد، حيث حرصت أيضا على سلامة الطلاب.

نوفر لكم خطوة بخطوة طريقة الحصول على نتائج التاسع 2021 عبر موقع الوازرة