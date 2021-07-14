لودريان: توافق أوروبي على قانون عقوبات للضغط باتجاه تشكيل حكومة لبنانية

دوت الخليج :- توافقت دول الاتحاد الأوروبي على وضع قانون عقوبات للضغط على السلطات في لبنان لتشكيل حكومة ما زالت مساعي تشكيلها متعطلة.
وكشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن دول الاتحاد توصلوا وبإجماع سياسي "لوضع إطار قانون لفرض عقوبات قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، لكي نضغط على السلطات لكي تشكل الحكومة وتقوم بالإصلاحات اللازمة والضرورية".
وفي تصريحات صحفية نقلها موقع المجلس الأوروبي، قال لودريان إن "لبنان يدمّر نفسه منذ عدة أشهر، والشعب يعيش وضعا كارثيا، وقد كررنا للسلطات اللبنانية منذ عدة أشهر الدعوة لتشكيل حكومة وللقيام بالإصلاحات اللازمة والضرورية".
المصدر: "سبوتنيك"
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