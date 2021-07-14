إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

تونس ـ رويترز: قال مستشار لراشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة إن الغنوشي أُصيب بفيروس كورونا.

وأضاف أن الغنوشي (80 عاما) يخضع لتحاليل طبية في المستشفى، حيث سيقضي ليلته تحت المراقبة الطبية، وأن حالته عادية، وذلك بعد أن قال في وقت سابق إنه في البيت وسيباشر عمله عن بعد. وتلقى الغنوشي، زعيم أكبر حزب في البرلمان التونسي، جرعتين من لقاح مضاد لكوفيدـ19 هذا العام.

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