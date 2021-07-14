ماليزيا تغلق مركز تطعيمات بعد إصابة نصف العاملين به

كولالامبور ـ د.ب.أ: اضطر المسؤولون الماليزيون إلى إغلاق مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا، بصورة مؤقتة، بعد ثبوت إصابة ما يقرب من نصف العاملين به بالفيروس.

وقد أصيب 204 من بين 453 من الموظفين والمتطوعين الذين يعملون في مركز “أيديال كونفنشن سنتر” في سيلاناجور، وهي منطقة صناعية تقع جنوب كوالالمبور وتضررت بشدة من الفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.

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