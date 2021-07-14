إسرائيل تكشف عن مخزن أسلحة لحزب الله قرب مدرسة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي،الشكف عن مخزن أسلحة تابع لحزب الله اللبناني، داخل مدرسة أطفال.

وكشف أدرعي النقاب عن مستودع أسلحة تابع لـحزب الله في قرية عبّا الجنوبية الواقعة في محافظة النبطية، وعلى مسافة 25 مترا من مدرسة عبّا الرسمية معرضا أكثر من 300 تلميذ للخطر.

وقال أفيخاي أدرعي: " الجيش الإسرائيلي لن يتردد باتخاذ ما يلزم حيال الأهداف الفاعلة. المخزن العسكري قرب مدرسة عبا الرسمية، هو واحد من آلاف الأهداف المتواجدة في حوزة القيادة الشمالية، والتي سيتم استهدافها في أي مواجهة قادمة".

وأضاف أدرعي: " هذا المخزن هو واحد من آلاف الأهداف التي تجعل مواطني لبنان في خطر وهو بمثابة قنبلة موقوتة".

وطالب أدرعي وسائل الإعلام بالتوجه فورا إلى مدرسة عبا، لرصد مخزن الأسلحة، الذي يعد قنبلة موقوتة تضع أطفال البلدة ومواطنيها في دائرة الخطر.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن قبل أيام، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان، قائلا إن العملية هي الأكبر من نوعها منذ سنوات، فيما توعد بالتصدي لهذه الأنشطة.