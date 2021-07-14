الأمم المتحدة: على الأطراف المتحاربة فى أفغانستان وقف إطلاق النار فى العيد

جدة - نرمين السيد - أعربت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة فى أفغانستان، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء انتهاك حقوق الإنسان والمرأة ولا سيما فى المجتمعات المتضررة من الهجمات المسلحة المستمرة فى جميع أنحاء البلاد.





وناشدت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة إعلان الهدنة بحلول العيد لمنح الأفغان فترة راحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية. وأعربت بعثة الأمم المتحدة فى أفغانستان "يوناما" فى بيان عن مخاوفها بشأن سوء المعاملة والاضطهاد والتمييز الذى يحدث فى المجتمعات الأكثر تضررًا من الحرب. وتطرق بيان بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان أيضا إلى قضية حقوق النساء والفتيات اللاتى كن عرضة للتمييز الحاد فى الماضى. من جهة أخرى، قالت اللجنة الوطنية لضحايا الحرب فى كابول، إن الحرب الدائرة تحصد أرواح عشرات المدنيين بشكل يومى وتشريد الآلاف، وطالبت اللجنة الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار فى العيد المقبل.

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