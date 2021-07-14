moed.gov.sy رابط نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية من موقع وزارة التربية السورية

أصدرت وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2021 في سوريا حسب رقم الاكتتاب لطلاب شهادة التعليم الأساسي ونتائج الشهادة الإعدادية الشرعية 2021 بحسب الاسم الثلاثي عبر موقع وزارة التربية وتطبيق نتائج الامتحانات السورية وأعلنت أسماء الطلاب الأوائل في نتائج الصف التاسع الاعدادي 2021 في القطر السوري للعام الدراسي 2020-2021، بعد الانتهاء من تصحيح جميع الدفاتر الامتحانات ونماذج الامتحانات واعتمادها بعد مراجعتها أكثر من مرة للتأكد من احتساب درجات الامتحانات بكل دقة، ما جعلنا نرصد في هذا التقرير رابط موقع وزارة التربية وخطوات استخراج نتائج تاسع سوريا برقم الاكتتاب.

نتائج التاسع سوريا 2021

وأوضحت وزارة التربية السورية أنه تم إصدار نتائج الصف التاسع سوريا 2021 لطلاب شهادة التعليم الأساسي وطلاب شهادة الإعدادية الشرعية 2021 سوريا برقم الاكتتاب منذ قليل عبر موقعها الإلكتروني موقع وزارة التربية وتطبيق نتائج امتحانات سوريا 2021.

يأتي إطلاق تطبيق نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الشرعية 2021 سوريا ضمن خدمات سوريا للطلاب للتيسير عليهم في معرفة النتائج بدلا من الذهاب إلى المدارس ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابة حول العالم في ظل عدم توافر اللقاحات بشكل كافي حتى الآن.

أوائل الصف التاسع 2021 سوريا

رابط نتائج الصف التاسع ٢٠٢١ سوريا

ويرصد لكم موقع ثقفني رابط نتائج الصف التاسع 2021 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية في هذا التقرير في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينًا في كافة الولايات السورية للتيسير عليهم في التعرف على درجات امتحانات شهادة التعليم الإعدادية الشرعية 2021 بحسب رقم الاكتتاب من خلال اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلي رابط موقع وزارة التربية السورية لنتائج الامتحانات.

الضغط على أيقونة نتيجة الإعدادية الشرعية أو نتائج التعليم الأساسي.

إدخال رقم الاكتتاب.

اختيار المحافظة التابع إليها الطالب الراغب في معرفة نتيجة الصف التاسع.

النقر على كلمة بحث للحصول علي النتيجة.

تسجيل الدخول إلي رابط التنزيل الخاص بتطبيق النتائج الامتحانية.

تسجيل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة للحصول علي الحساب.

كتابة رقم الاكتتاب، والاسم، وتحديد المحافظة.

اختبار المرحلة التعليمية أولاً للحصول علي النتيجة.

خطوات تسجيل دخول تطبيق النتائج الإمتحانية السورية 2021