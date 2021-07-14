التقديم في توظيف الحراسات الأمنية بالمدارس السعودية 1442

التسجيل الإلكتروني لتوظيف حراس المدارس بالسعودية 1442، حيث يستعلم العديد من المواطنين عن طريقة التسجيل في توظيف حراسات المدارس الأمنية، حيث تعد مهنة الحارس المدرسي من أكثر المهن التي يبحث عنها العديد من مواطني المجتمع السعودي، ويكون هناك إقبال كبير علي التقديم في توظيف حراس المدارس ولكن تم تحديد عدد من الشروط والقوانين التي يجب أن تتوافر في أي شخص يرغب في التقديم، وتختلف ساعات العمل بالحراسات من مدرسة إلى مدرسة أخرى وفق نظام عمل كل مدرسة، ويكون مضمون العمل الخاص بحراس المدرسة هو العمل علي حماية الطلاب والممتلكات الخاصة بالمدرسة، وسوف نوضح لكم شروط التسجيل الإلكتروني لتوظيف حراس المدارس بالسعودية 1442.

ما هي شروط التسجيل الإلكتروني للتوظيف لحراس المدارس بالسعودية 1442؟

من أسئلة المواطنين الدائمة علي شبكة البحث الإلكتروني، وهي ما هي شروط التسجيل في وظائف حراسات الأمن بالمدارس؟، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المُتقدم من الحاملين للجنسية السعودية.

أقل مؤهل يمكن التقديم به هو المؤهل الأكاديمي شهادة الثانوية حتي يستطيع التقديم.

يجب ألا يقل عمر المُتقدم عن عمر 30 عام ولا يزيد عن عمر 55 عام.

يجب أن يتم النجاح في المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من خلال اللجنة.

يجب أن يكون المتقدم في وظائف الحراسات من الأفراد المُسجلين بنظام دائرة الخدمة المدنية.

ألا يكون الشخص مُتقاعد من وظيفة حكومية أو من خلال هيئة الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون الشخص الراغب في التقديم لائقًا طبيًا.

عدم وجود أي أحكام تخل بالشرف أو الأمانة للشخص الذي يقوم بالتقديم.

ألا يكون مرتبط بأي وظيفة أخري ويكون متفرغ للوظيفة.

ما هي طريقة التسجيل بالحراسات الأمنية بالمدارس 2021؟

يتم التقديم في وظائف الحراسات الأمنية بمدارس المملكة العربية السعودية من خلال اتباع بعض الخطوات التي تتم كالتالي: