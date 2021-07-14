رابط استخراج نتائج التاسع سوريا بالاسم الثلاثي و حسب رقم الاكتتاب 2021

في حالة من الترقب الشديد لآلف الطلاب وأولياء الأمور نتائج التاسع سوريا 2021، للاطمئنان علي الدرجات والمستوى التعليمي لأبنائهم ومعرفة قدراتهم العلمية التي سوفت توهلهم للدخول الى الجامعات. و من الجانب الأخر قد أشرفت الوزارة على لجان التصحيح وأفادت بان نسب النجاح قد تكون عالية مقارنة بالسنوات الماضية، كما يعد الفصل التاسع بسوريا بمثابة حلقة الفيصل للوصول إلى باقي المراحل الأخري، من التعليم خلال مشوار الطالب للانتقال الى المدارس الأخري مثل المدرسة الثانوية أو الفنية سوف نقوم بتوضيح كل ما يدور حول نتائج شهادة التاسع بسوريا من خلال هذا المقال و على رابط الحصول على هذه النتائج.

رابط نتائج التاسع في سوريا 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم السورية رابط من خلاله يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج والدرجات، والذي يشكل هذه الأيام اكثر بحثا عبر محركات البحث حوجل في سوريا و قد نوهت الوزارة بانه سوف تقوم قريبا بفتح الموقع لتلقي نتائج الطلاب بدون بذل مجهود أو تعب ، لتلقي نتائجهم وقد أطلقت الوزارة من قسم المعلومات تطبيق نتائج امتحانات الشهادة العامة ومن الممكن تحميل هذا التطبيق عبر موقع وزاره التعليم ويعمل هذا التطبيق على هواتف الاندرويد وفي الأيام القادمة سوف يتم أطلاق نسخة تعمل على موبايلات الايفون.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة التاسع السورية

لكي يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 السورية يجب اتباع الخطوات الأتية:

يتم النقل مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم السورية. يتم إدخال جميع البيانات الشخصية من الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب مع التأكد أن البيانات صحيحة. من هنا يقوم الطالب أولي الأمر بالنقر على الأيقونة المتخصصة بالنتائج. يبدأ الطالب في اختيار نتائج مرحلة التعليم الأساسي بسوريا أو اختيار نتيجة المدرسة الشرعية الإعدادية. يتم تحديد المناطق التي يسكن فيها و تقع فيها مدرسة الطالب. أخيرا يقوم الطالب بالضغط على الأيقونة المحددة لظهور النتيجة.

موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بسوريا 2021

قد تداولت بعض المواقع الإلكترونية بعد رصد الدرجات والانتهاء منها في الجان المركزية، أخبار عن موعد نتائج الشهادة الإعدادية بسوريا 2021،والأخبار الصحيحة و المؤكدة أن موعد ظهور النتيجة هو يوم الأربعاء الموافق 14تموز 2021،ولكي يتمكن الطلاب من الحصول علي نتائجهم فورا والبدء في الاستعلام عنها يجب اتباع الخطوات السابق ذكرها في أعلي المقال، كما أعلنت وزارة التعليم السورية أن موعد صدور نتائج التاسع سوف تتم في تمام الساعة الرابعة مساءا اليوم 14 تموز2021 ميلادي.