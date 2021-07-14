الاتفاق تم.. ميسي يضحي بنصف راتبه من أجل برشلونة

قصة ليونيل ميسي مستمرة مع برشلونة، فبعد أسابيع "من التوتر"، يبدو أن النادي الكتالوني توصل لاتفاق مع ميسي لتجديد العقد.

وانتهى بالفعل بشكل رسمي تعاقد ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني في 30 يونيو الماضي، ليصبح الأسطورة الأرجنتينية حرا بلا عقود، بعد مسيرة داخل القلعة الكتالونية دامت 17 عاما، ليصبح من حقه التوقيع لأي ناد "مجانا" في الفترة المقبلة.

ومنذ تلك الفترة، وتعيش جماهير برشلونة حالة من القلق، من عدم نجاح النادي بتجديد عقد ميسي.

ولكن مصادر إسبانية عديدة، على رأسها "موندو ديبورتيفو"، أكدت أن برشلونة نجح بالتوصل لاتفاق مع ميسي لمدة 5 أعوام.

ولكن العقد الطويل الجديد، سيأتي "بتضحية" كبيرة من ميسي، الذي وافق وفقا للمصادر، على تخفيض راتبه إلى النصف، لمساعدة برشلونة على تخطي أزمته المالية.

وكانت الصحيفة قد أكدت أن عقد ميسي السابق كلف النادي 550 مليون يورو، على مدة 5 أعوام.

ووفقا لموقع "جول"، يفرض الدوري الإسباني حدا أقصى لأجور اللاعبين، وتبلغ القيمة قرابة 350 مليون يورو سنويا على نادي برشلونة، وعليه ألا يتجاوزها.

وسيتيح العقد الجديد لميسي البقاء في النادي حتى عمر 39 عاما، كما يتوقع أن يتضمن العقد بندا يجعله سفيرا عالميا للنادي بعد الاعتزال، براتب ضخم قد يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا.