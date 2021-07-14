الاتحاد الأوروبى يقترح فرض رسوم مناخية على بعض البضائع المستوردة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاء فى خطة العمل لتوصل الاتحاد إلى اقتصاد محايد مناخيا بحلول العام 2050، أن "الآلية الجديدة لإجراءات الحد من الكربون على الحدود ستسمح برفع أسعار استيراد عدد من البضائع المختارة لضمان ألا تؤدى الجهود المناخية الطموحة للاتحاد الأوروبى إلى طرد صناعات تعتمد على الانبعاث المرتفع للكربون خارج أوروبا".



وأشار ملحق خطة العمل إلى أن الآلية المذكورة سيتم تطبيقها فى المرحلة الأولى على استيراد الصلب والألومنيوم والأسمنت من قبل الدول الأوروبية، وذلك بعد تصديق الإجراءات الجديدة من قبل البرلمان الأوروبى ومجلس الاتحاد.