رئيس البرلمان اللبنانى: تشكيل الحكومة إشارة انطلاق للتعاون مع صندوق النقد

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إن تشكيل الحكومة يعد إشارة انطلاق أساسية نحو التعاون مع صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن المجلس استعد لهذا التعاون عبر إقرار سلسلة من مشروعات القوانين التى تعد أساسية.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى ممثل لبنان والمجموعة العربية فى مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمود محى الدين، لاستعراض الأوضاع المالية والاقتصادية ومساعى تشكيل الحكومة المتعثرة. من جهته، أكد محيى الدين أن صندوق النقد الدولى الآن أكثر جاهزية لهذه الانطلاقة من خلال حزمة من الحلول التى تلائم الوضع اللبنانى الراهن وبالتالى تضعه على طريق الإنقاذ.

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