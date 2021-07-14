مجلس النواب العراقى يكلف لجنة نيابية للتحقيق فى حادث مستشفى الحسين

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن رئاسة البرلمان قررت تكليف لجنة الصحة والبيئة النيابية، للتحقيق بحادثة حريق مستشفى الحسين فى محافظة ذى قار، للكشف عن أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين ورفع تقريرها وتوصياتها إلى رئاسة المجلس بالسرعة الممكنة.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء ارتفاع أعداد ضحايا حادث مستشفى الحسين إلى أكثر من 114 قتيلا خلال الساعات الماضية، فيما بلغ عدد الجرحى إلى 70 شخصا.
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