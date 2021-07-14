سوريا والرابط الرسمي للإعلان عن نتائج التاسع 2021 حسب رقم الإكتتاب

تتزايد أعداد البحث في محركات البحث حاليا عن نتائج الصف التاسع 2021 بسوريا وتوفرها هذا الأسبوع، حيث جاء عبر مصادر الوزارة الرسمية أن الموقع الإلكتروني لوزارة التربية بسوريا والتي توفر النتائج الامتحانية لإختبار التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، هذا بعد أن تأخرت الوزارة في عرض النتيجة للدورة الأولى، وعلى أساسه قلق الطلاب كثيراً للتأخر في عرض الدرجات، لكن جاءت الطمأنة من التربوية السورية أن نتائج الصف التاسع 2021 حسب الإسم الثلاثي أو برقم الاكتتاب، ويمكنكم الإستعلام الرابط الرسمي وفق الخطوات التالية.

وزارة التربية السورية وظهور نتائج التاسع 2021 بسوريا:

ومن الجدير بالذكر وبعد ترقب وتأخر وقلق كبير وجدل واسع بين طلاب وأولياء الامور بالشارع السوري بسبب تأخر إعلان نتائج الصف التاسع الأساسي، فقد أعلنت وزارة التربية السورية نتائج تاسع سوريا اليوم، الأربعاء 14 من يوليو الرابعة من بعد ظهر اليوم صدور نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2021، وجدير بالذكر أن وزارة التربية السورية قد أعلنت بشكل رسمي تفعيل رابط ظهور نتائج التاسع الاساسي والاعدادية الشرعية للعام الدراسي 2021، ويمكن لجميع طلاب وطالبات شهادة التعليم الأساسي الاستعلام عن النتيجة حسب رقم الاكتتاب ، وقام وزير التربية السورية درام طباع منذ قليل بعقد مؤتمر صحفي موسع في مقر ديوان وزارة التربية السورية بالعاصمة دمشق أعلن من خلاله اعتماد نتائج شهادة التعليم الأساسي التي تشمل الصف التاسع والاعدادية الشرعية، وقام سيادته من خلال ذلك المؤتمر بإعلان نسبة النجاح في هذا العام الدراسي العصيب الذي يعتبر من أصعب الأعوام التي مرت على الطلاب بسبب انتشار جائحة كورونا وتعليق الدراسي خلال العام الدراسي أكثر من مرة والاكتفاء بالتعليم عن بعد عن طريق المنصات التعليمية الالكترونية التي أطلقتها وزارة التربية السوية.

رابط الإستعلام الرسمي عن نتائج التاسع 2021

حيث يمكنكم الاستعلام عن النتائج للتعليم الأساسي الآن من خلال رابط الوزارة الرسمي، فقد اعتمد موقع وزارة التربية السورية هذا العام تقنية تشفير النموذج الامتحاني وتوفير أكثر من مصدر للحصول علي الدرجات منهم موقع التربية السورية ، وإرساله للطباعة في المحافظة ذاتها قبل ساعات قليلة من بدء الامتحان، من المبكر الحديث عن إلغاء قطع الاتصالات والإنترنت، في الدورة التكميلية القادمة، ويمكنكم الاستعلام وفق الخطوات الآتية: