شروط الحصول على تمويل ب10 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية والمستندات. حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أكبر وأهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية. كما يتميز بنك التسليف بتقديم العديد من الخدمات المختلفة والمتميزة للمواطن السعودي كذلك يقدم له المساعدة في الظروف المالية الصعبة. وما يميز بنك التنمية عن غيرة من بنوك المملكة إنه يسعي دائماً لتقديم صور جديدة للمساعدة للمواطنين للتمكن من توفير احتياجاتهم المختلفة. فهناك صور مختلفة من القروض وكذلك التمويل الشخصي الذي يتناسب قيمته وأقساطه على حسب حاجة المواطن ودخله الشهري أيضاً. ويعتبر من أهم الخدمات المقدمة من مصرف التنمية تقديمة لتمويل شخصي يصل قيمته إلي عشر ملايين ريال سعودي. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض شروط الحصول على هذا التمويل وكذلك المستندات المطلوبة أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على حوافز برنامج زود الادخاري من بنك التنمية الاجتماعية في نصيب الفرد للاستفادة من البرامج التمويلية

شروط الحصول على تمويل ب10 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية أشكال وصور عديدة من المساعدات لتقديم الحلول لمحدردي ومتوسط الدخل داخل المملكة. ومن بينها هناك قرض الأسرة وكذلك قرض الزواج وغيرها الكثير من القروض لمساعدة الشباب على الزواج وتوفير الاحتياجات الأساسية. وكذلك يقدم بنك التنمية الاجتماعية ما يسمي بقرض أفق والذي يقدم إلي المؤسسات والشركات التي يتخطي عملها الثلاث سنوات. وتم تحديد من قبل البنك قيمة التمويل بداية من ثلاثة ملايين ريال سعودي كحد أدنى وكحد أقصي تصل إلى 40 مليون ريال سعودي. وقد قام البنوك بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في العميل للتمكن من الحصول على القرض. ويمكننا ذكر الشروط المطلوبة للحصول على قرض أفق كما يلي:

يشترط إرفاق السجل التجاري ساري الصلاحية.

كما يجب تقديم عقد التأسيس وعقد ملحق أيضاً

يجب أن يقدم العميل ميزانية لأخر ثلاث سنوات من خلال منصة قوائم

إرفاق صورة من الهويك الوطنية لمالك المؤسسة

عدم وجود أي تعثر مادي داخل السجل الائتماني للعميل عند الشركة السعودية سمة

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

كما وضع مصرف التنمية مجموعة المستندات والأوراق التي يجب توافرها لكي يحصل العميل على قرض أفق. ويمكننا ذكر المستندات المطلوبة للقرض كما يلي :