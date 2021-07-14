رابط نتائج التاسع 2021 moed.gov.sy حسب الرقم بموقع وزارة التربية السورية الرسمي

ننشر رابط نتائج التاسع 2021 moed.gov.sy الرسمي عبر موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً اليوم الأربعاء بتاريخ الرابع من شهر ذي الحجة الموافق لتاريخ الرابع عشر من شهر يوليو للعام الميلادي الجاري من قبل وزارة التربية عن إطلاق وصدور نتائج شهادة التعليم الأساسي لدورة 2021م، وصدور نتائج الإعدادية الشرعية اليوم أيضاً، حيث يتم استخراج والبحث عن نتائج التاسع برقم الاكتتاب عن طريق موقع وزارة التربية سوريا الإلكتروني المخصص للاستعلام عن النتائج.

رابط نتائج التاسع 2021 moed.gov.sy

تم الإعلان اليوم من جانب وزارة التربية سوريا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية في الجمهورية العربية السورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن صدور نتائج شهادتي التعليم الأساسي 2021 ونتائج الإعدادية الشرعية لدورة 2021م الجاري، حيث أصبح بإمكان الطلاب والطالبات الآن استخراج نتائجهم برقم الاكتتاب من خلال موقع وزارة التربية السورية الرسمي.

كما أعلن وزير التربية عن صدور نتائج التلاميذ بشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في تمام الساعة الرابعة عصراً اليوم الأربعاء بتاريخ 14 تموز 2021م لدورة 2021م، والتي تم التوصل إليها بكل دقة وموضوعية من خلال جهود كافة العاملين بوزارة التربية السورية، وبشكل خاص في مديرية الامتحانات، ومركز الحاسب لإعداد نتائج الطلاب.

وأوضح سيادته أن عدد المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي بلغ 295754 تلميذاً وتلميذةً، وقد نجح منهم 225463 طالباً وطالبةً، ووفقاً لهذه الأرقام فقد بلغت نسبة الناجحين والناجحات بالتعليم الأساسي 76.23%.

كما تقدم لامتحانات الإعدادية الشرعية 5284 طالباً وطالبةً، وقد نجح منهم 4840 طالباً وطالبةً، ووفقاً لهذه الأرقام فقد بلغت نسبة النجاح للمرحلة الإعدادية الشرعية 91.60%، ومن يرغب في الإطلاع على النتيجة الخاصة الآن، يمكنه ذلك من خلال دخول موقع وزارة التربية سوريا من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط استعلام نتائج وزارة التربية السورية (moed.gov.sy).

نتائج التاسع حسب الرقم 2021

يتم الاستعلام عن نتائج التاسع عن طريق الدخول إلى الموقع المخصص لاستخراج نتائج التلاميذ من قبل الوزارة، ثم اختيار التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية، ثم اختيار المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة، وأخيراً تعبئة رقم الاكتتاب والنقر على “ابدأ البحث”، وسيتم عرض النتيجة عبر بوابة وزارة التربية للنتائج الإلكترونية.

وقد أعلنت أيضاً عن عدد الطلاب الأوائل ممن حصلوا على الدرجة التامة في شهادة التعليم الأساسي، حيث حصل 78 طالباً وطالبةً على الدرجة التامة موزعين كالتالي (طرطوس 25 – ريف دمشق 15 – حلب 13 – دمشق 6 – اللاذقية والسويداء وحمص والحسكة 4 – حماه 3)، ومن يرغب في استعلام نتائج التاسع 2021م، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط نتائج التاسع 2021 moed.gov.sy الرسمي المرفق.