تمويل لشراء فيلا من بنك سامبا تصل قيمة التمويل إلى 5 مليون ريال حتى 30 عام

تمويل لشراء فيلا من بنك سامبا ،يقدم بنك سامبا (بيت الخير) وهو بنك ذو شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية تمويل عقاري ميسر ومُسهل على العميل لامتلاك فيلا بمواصفات ذو شفافية عالية، ويندرج التمويل لامتلاك فيلا تحت أحكام الشريعة الإسلامية ومتوافقة معها تمامًا، ومن خلال تلك المقالة سنذكر أهم مميزات التمويل والشروط المؤهلة لتملُلك الفيلا، وكيفية التقديم.

يمول البنك حتى قيمة تصل إلى 5 مليون ريال سعودي.

يمكن أن يصل التمويل إلى قيمة الفيلا إلى أن تصل إلى 90% للمسكن الأول.

تصل فترة السداد إلى 30 عام قادمة، مما يسهل على العميل فترة سداد مريحة.

المميز في هذا التمويل أنه لا يحتاج كفيل لضمان العميل.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز شرعا.

يمكن الحصول على تمويل أعلى ولكن بشرط ضمان إحدى الأقارب المقربين للعميل.

معدل الربح من التمويل ثابت لا يتغير والقسط الشهري ثابت أيضًا.

ستسقط مطالبة بنك سامبا بالسداد في حالة الوفاة أو العجز الدائم لا قدر الله حسب ما شرعته بوليصة التأمين.

تأمين على الفيلا ضد الأخطار بإذن الله.

أن يكون العميل المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. أن يكون راتب العميل المتقدم 3.000 ريال سعودي فيما أعلى. لا يقل مدة خدمة العميل لجهة العمل (الخاصة) عن 3 شهور على الأقل. لا يقل مدة خدمة العميل المتقدم لجهة العمل (الحكومية) أو الشبه حكومية عن شهر. أن يكون عُمر العميل المتقدم 21 فيما فوق.

الأوراق المطلوبة للتقديم على فيلا من بنك سامبا

صورة من البطاقة الشخصية.

خطاب توصية من جهة عمل المتقدم بالموافقة على تحويل الراتب.

اكتمال نموذج التقديم على الفيلا وتقديمه.

أسم الوظيفة التي يشغلها العميل وتاريخ ألتحاقه بها من قِبل جهة عمله.

الدخل الشهري للعميل والبدلات ( إن وجد).

تقديم خريطة بها عنوان العقار.

صورة من صك الملكية موثقة.

محضر فرز أن كان هناك ملكية لأكثر من عقار.

مميزات الـ تمويل بشراء فيلا من بنك سامباالشروط المؤهلة لـ شراء الفيلا

كما يمكنكم الاطلاع على تمويل للمتقاعدين من بنك سامبا ليصل التمويل إلى 500 ألف ريال و تمويل شخصي بدون كلفة أجل يصل إلى 500.000 ريال .

رابط التقديم على فيلا من بنك سامبا

يمكن الحصول على فيلا الأحلام من خلال بنك سامبا بطرق ميسرة ومُسهلة للعميل من خلال موقع خاص للطلبات، كما وضع بنك سامبا رقم خاص وهو رقم مجاني للاستفسارات وخدما التمويل وهو 8001241010، أو يمكن زيارة إحدى فروع البنك القريبة من المحافظة.