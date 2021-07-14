فيديو يحبس الأنفاس.. نجاة عاملين من سقوط رافعة بوزن هائل

أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لحظة سقوط حمل رافعة يزن 68 طنا، على عاملي بناء في ألمانيا.
وظهر عاملان في موقع بناء وهما يتحركان تحت رافعة تحمل هيكلا يزن 68 طنا، قبل أن تسقط الحمولة مباشرة عليهم.
وللوهلة الأولى يبدو من الفيديو أن العاملين لقيا مصرعهما، إلا أن المفاجأة كانت نجاتهما بدون أي إصابات.
ويبدو زملاء العاملين في موقع البناء مصدومين من هول الموقف، ليتفاجأ الجميع بعدم إصابة أحد بأذى.
ويعود السبب في نجاة العاملين من الوزن الهائل إلى دعامة فولاذية، حالت دون سقوط الحمولة التي انفصلت عن الرافعة، وحمت الرجلين من أي أذى، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعلّق كثير من رواد مواقع التواصل على الفيديو، حيث قال أحدهم إن مشاهدة الفيديو يجعلك تعشق الحياة وتؤمن بالقدر، بينما قال آخر لو كنت مديرا مسؤولا في الموقع لأجريت تحقيقا في سبب سقوط الحمولة عن الرافعة بعد انقطاع الشريط الذي يمسكها.
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