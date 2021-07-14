السودان: الاتحاد الأوروبى يمكنه لعب دور مراقب فى مفاوضات سد النهضة

وبحسب "روسيا اليوم"، قال بيان صادر عن وزارة الرى السودانية اليوم الأربعاء، إن وزير الرى والموارد المائية ياسر عباس، بحث بمكتبه اليوم مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الإفريقى آنيتى ويبر، ملف سد النهضة الإثيوبى وسير المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وجدد وزير الرى "تمسك السودان بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث، بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسى تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات".
وجدد عباس التأكيد على أن "آلية التفاوض السابقة غير فعالة، حيث مضى عام كامل دون إحداث أى تقدم".
كما جدد "رفض السودان لإدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة، باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هى إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى 2015".
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، قد أعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبى للمساعدة لتيسير التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
وترفض إثيوبيا إدخال أطراف غير إفريقية فى المفاوضات، مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة التى يرعاها الاتحاد الإفريقى.
وعقد مجلس الأمن الدولى الخميس الماضى، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة.
وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا فى وقت سابق، حول البدء فى الملء الثانى لخزان سد النهضة وهو ما اعتبرته الدولتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015.
وبدأت إثيوبيا فى إنشاء سد النهضة عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذى ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح فى التوصل إلى أى اتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبى على تشغيل السدود السودانية.
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