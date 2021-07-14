الحصول علي تمويل سيارات الميسر من بنك التنمية الاجتماعية

الحصول علي تمويل سيارات الميسر من بنك التنمية، حيث أن بنك التنمية يعلن عن تمويل للسيارات ميسر للمواطنين، فإن بنك التنمية يحفز الشباب للعمل الحر من خلال تمويلاته الميسرة، فهناك العديد من الشباب يبحث عن تمويلات لدعم المواطنين لتخفيف أعباء الحياة، ولذلك فإن بنك التنمية يوفر لجميع المواطنين من شباب وكبار السن تمويلات مختلفة للدعم، يمكن لجميع المواطنين المستفيدين من بنك التنمية متابعة موقعنا الإلكتروني، لمعرفة كافة تفاصيل تمويل السيارات بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول علي تمويل سيارات

هناك شروط قام بنك التنمية بوضعها للاستفادة من تمويل السيارات، حيث أن تمويل السيارات من بنك التنمية يحقق أهداف مهمة، ومن أهمها هذه الأهداف زيادة الدخل والقضاء علي انتشار البطالة بالمملكة والتشجيع علي العمل الحر، فإن هذا التمويل يستهدف العاملين بالقطاع الخاص والحكومي ويرغبوا في زيادة الدخل، ويستهدف أيضا العاطلين عن العمل في المملكة، وشروط الحصول علي هذا التمويل تكون كالتالي:

لا بد من أن المتقدم يكون عمره يتراوح بين 20 سنة إلي 60 عام للمواطن المدني و65 عام للمواطنين للمتقاعدين.

يجب أن يكون جنسية المتقدم سعودي.

يكون لدي المتقدمين رخصة قيادة سارية.

إذا كان المتقدم موظف في أي قطاع لابد من أن يكون مرتبه لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي.

تكون أقصي مدة للتمويل 60 شهر ليس أكثير.

يجب أن يكون المتقدم قام بسداد جميع المخالفات الخاصة به.

لابد من أن يسجل بأحدي الشركات الخاصة بالتوجيه للمركبات في المملكة.

يقوم بتامين مركبة التمويل.

مستندات طلب الحصول علي التمويل

ذكر بنك التنمية أن هناك مستندات مطلوب تقديمها للحصول علي التمويل، حيث أن بعد التأكد من أهلية المواطن يقوم بتقديم المستندات المطلوبة للتمويل، وتلك المستندات كالتالي:

يحضر بطاقة الهوية الشخصية ورقم الهاتف الجوال المسجل بمنصة أبشر الإلكترونية.

تجهيز رخصة القيادة والعنوان الخاص به بالمملكة.

يكون لدية رقم الآيبان وهو الرقم الخاص بالحساب المصرفي.

الاستفادة من برنامج دعم النقل الموجه

أعلن بنك التنمية لجميع عملاء منتج نفاذ لتمويل السيارات عن إمكانية الاستفادة من برنامج الدعم الموجه، حيث يتيح صندوق تنمية الموارد البشرية دعم مالي للمستفيدين من منتج نفاذ لتمويل السيارات، فإن قيمة الدعم المالي المقدم من هدف تصل إلي ألفين وأربعمائة (2400) ريال سعودي، وذلك يعتبر دعم للمستفيدين من برنامج النقل الموجه.

خطوات التقديم علي التمويل

ذكر بنك التنمية خطوات حصول المواطنين علي تمويل بنك التنمية، حيث أن المواطنين يجب أن يتبعوا خطوات رحلة العميل للتقديم علي التمويل الخاص بالسيارات، حيث هناك تمويلات عديدة لبنك التنمية ميسرة للمواطنين، وأوضحت أن الرسوم الإدارية للتمويل يتم إضافتها علي قيمة التمويل، فإن قيمة الرسوم الإدارية تصل إلي 4 ألاف ريال سعودي، التقديم علي هذا التمويل من خلال رابط تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية، كما أن البنك يطلب من المتقدم تقديم ضمانات مقابل تمويل السيارات، كما أن سيارة التمويل تكون مسجلة باسم البنك لحين سداد قيمته، خطوات العميل للحصول علي تمويل السيارات تكون كالتالي:

يقوم العميل بتقديم طلبه من خلال تسجيل الدخول عبر رابط البنك السابق.

يتحقق البنك من أهلية العميل لمنحه القرض من حلال توفر الشروط به.

بعد التأكد يطلب البنك تقديم جميع المستندات المطلوبة للتمويل.

إرسال المستندات سكون عن طريق البريد الإلكتروني للعميل.

ثم يتم تسليم قيمة التمويل.

تمويل عربات البيع المنتقلة

يعلن بنك التنمية عن تقديمه لتمويل عربات البيع المتنقلة للمواطنين، فذلك التمويل يقدم فرص عمل للمواطنين بالمملكة، حيث أن هذا التمويل لعربات البيع المنتقلة يكون ميسر لجميع المواطنين، فإن بنك التنمية ذكر رابط الحصول علي تمويل عربات البيع المتنقلة، فهناك العديد من المواطنين يريدوا الحصول علي التمويل وذلك من خلال توافر الشروط للمواطنين، حيث هناك شروط للحصول علي تمويل عربات البيع المتنقلة كالأتي:

أن ينطبق عليه الشروط العامة لبنك التنمية والتي تكون كالتالي: يكون المتقدم سعودي، وعمره لا يقل عن 21 وألا يزيد عن 55 عام، ولديه ضمانات للسداد.

وهناك شروط للمنتجات كالأتي: المبلغ لا يزيد عن 250 ألف ريال سعودي، يجب أن يكون المشروح ناجح ويخدم المواطنين، والمتقدم يكون لديه مؤهل.

هناك بنوك أخري في المملكة العربية السعودية تنافس بنك التنمية في التمويلات، حيث أن هناك بنك الراجحي يقدم تمويلات ميسرة للمواطنين للسيارات، حيث أن الراجحي يقدم تمويلات للسيارات سواء المستعملة، أو السيارات الحديثة أو شبه الجديدة، كما أن مصرف الراجحي أعلن عن الحول علي أفضل تمويل للسيارات بالمملكة، وذلك لوجود العديد من المواطنين المهتمين بالسيارات بالمملكة.