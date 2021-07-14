أعلنت وزارة الكهرباء عن شركات توزيع الكهرباء عن تطبيق الأسعار الجديدة، وهذا بناءاً على خطة رفع الدعم، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام تطبيق الأسعار الجديدة لاستهلاك شرائح الكهرباء الجديدة على العدادات مسبقة الدفع، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين لكي يتم تحصيل الفواتير الخاصة بشهر يوليو الجاري 2021م بالزيادات الجديدة من العدادات القديمة أغسطس القادم 2021م حيث أن نوضح قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية للمواطنين تطبيقها بالزيادات الجديدة وهذا على حسب شريحة. قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة على حسب الشريحة : في حالة إذا كان 50 كيلو وات ساعة تصل إلى 50 جنيهاََ، 50 * 0.48 قرش = 24 جنيها، مقابل خدمة عملاء مقابل 1 جنيه تقريباً. 100 كيلووات ساعة تصل إلى 54 جنيهاََ، 50 * 0.48 =24 جنيهاََ، 50 * 0.58 = 29 جنيهاََ، وهذا مقابل خدمة عملاء مقابل 2 جنيه. ‎ إذا كان الاستخدام 200 كيلووات ساعة تساوي 165 جنيهاََ، 200 * 0.77 = 154 جنيهاََ، حيث أن مقابل خدمة عملاء بقيمة. 11 جنيهاََ. حيث أن إذا كان 350 كيلووات ساعة قي تصل إلى جنيهاََ، 200 * 0.77 = 154 جنيها،‏150* 1.06= 159 جنيها، مقابل خدمة عملاء بقيمة 11 جنيها. ‎ إذا كان الفاتورة المستهلكة 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها ،200 * 0.77 = 154 جنيها،150* 1.6= 159 جنيها، مقابل خدمة عملاء بقيمة 15 جنيهاََ. إذا كان في حالة استخدام 650 كيلوات ساعة تصل إلى 668 جنيهاََ، 200 * 0.77 = 154 جنيهاََ، 350 * 1.06=371 جنيها، 155 * 1.28= 128 جنيهاََ، وهذا مقابل خدمة عملاء بقيمة 15 جنيهاََ. إذا كان في حالة 750 كيلووات ساعة = 1075 جنيها،750 * 140= 1050 جنيها، وهذا مقابل خدمة عملاء بقيمة 25 جنيها. في حالة إذا كان 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات، 1000 * 1.28 = 1280 جنيها، وهذا مقابل خدمة عملاء بقيمة 25 جنيهاََ. حيث أن إذا 1200 كيلووات ساعة = 1780 جنيها، 1200 * 1.45 = 1740 جنيهاََ، وهذا مقابل خدمة عملاء بقيمة 40 جنيهاََ. حيث أن في حالة 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها، 2000 * 1.45 = 2900 جنيها، حيث أن هذا مقابل خدمة عملاء بقيمة 40 جنيها. أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2021/2021م : الشريحة الأولى : من صفر إلى 50 كيلووات، تصل إلى 48 قرشاََ. الشريحة الثانية : من 51 إلى 100 كيلو وات، حيث أن تصل إلى 58 قرشاََ، وهذا في حالة إذا كان المستخدم تحاول الاستهلاك 100 كيلووات في الشهر. الشريحة الثالثة : من صفر إلى 200 كيلووات، تصل إلى حوالي 77 قرشاََ. الشريحة الرابعة : من 201 إلى 350 كيلووات، حوالي 106 قروش. الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات، 128 قرشاََ. قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة على حسب الشريحة :أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2021/2021م : الوسوم

أعلنت وزارة الكهرباء عن شركات توزيع الكهرباء عن تطبيق الأسعار الجديدة، وهذا بناءاً على خطة رفع الدعم، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام تطبيق الأسعار الجديدة لاستهلاك شرائح الكهرباء الجديدة على العدادات مسبقة الدفع، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين لكي يتم تحصيل الفواتير الخاصة بشهر يوليو الجاري 2021م بالزيادات الجديدة من العدادات القديمة أغسطس القادم 2021م حيث أن نوضح قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية للمواطنين تطبيقها بالزيادات الجديدة وهذا على حسب شريحة. قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة على حسب الشريحة : في حالة إذا كان 50 كيلو وات ساعة تصل إلى 50 جنيهاََ، 50 * 0.48 قرش = 24 جنيها، مقابل خدمة عملاء مقابل 1 جنيه تقريباً. 100 كيلووات ساعة تصل إلى 54 جنيهاََ، 50 * 0.48 =24 جنيهاََ، 50 * 0.58 = 29 جنيهاََ، وهذا مقابل خدمة عملاء مقابل 2 جنيه. ‎ إذا كان الاستخدام 200 كيلووات ساعة تساوي 165 جنيهاََ، 200 * 0.77 = 154 جنيهاََ، حيث أن مقابل خدمة عملاء بقيمة. 11 جنيهاََ. حيث أن إذا كان 350 كيلووات ساعة قي تصل إلى جنيهاََ، 200 * 0.77 = 154 جنيها،‏150* 1.06= 159 جنيها، مقابل خدمة عملاء بقيمة 11 جنيها. ‎ إذا كان الفاتورة المستهلكة 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها ،200 * 0.77 = 154 جنيها،150* 1.6= 159 جنيها، مقابل خدمة عملاء بقيمة 15 جنيهاََ. إذا كان في حالة استخدام 650 كيلوات ساعة تصل إلى 668 جنيهاََ، 200 * 0.77 = 154 جنيهاََ، 350 * 1.06=371 جنيها، 155 * 1.28= 128 جنيهاََ، وهذا مقابل خدمة عملاء بقيمة 15 جنيهاََ. إذا كان في حالة 750 كيلووات ساعة = 1075 جنيها،750 * 140= 1050 جنيها، وهذا مقابل خدمة عملاء بقيمة 25 جنيها. في حالة إذا كان 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات، 1000 * 1.28 = 1280 جنيها، وهذا مقابل خدمة عملاء بقيمة 25 جنيهاََ. حيث أن إذا 1200 كيلووات ساعة = 1780 جنيها، 1200 * 1.45 = 1740 جنيهاََ، وهذا مقابل خدمة عملاء بقيمة 40 جنيهاََ. حيث أن في حالة 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها، 2000 * 1.45 = 2900 جنيها، حيث أن هذا مقابل خدمة عملاء بقيمة 40 جنيها. أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2021/2021م : الشريحة الأولى : من صفر إلى 50 كيلووات، تصل إلى 48 قرشاََ. الشريحة الثانية : من 51 إلى 100 كيلو وات، حيث أن تصل إلى 58 قرشاََ، وهذا في حالة إذا كان المستخدم تحاول الاستهلاك 100 كيلووات في الشهر. الشريحة الثالثة : من صفر إلى 200 كيلووات، تصل إلى حوالي 77 قرشاََ. الشريحة الرابعة : من 201 إلى 350 كيلووات، حوالي 106 قروش. الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات، 128 قرشاََ. قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة على حسب الشريحة :أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2021/2021م :

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