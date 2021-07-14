هنا تمويل البنك السعودي للاستثمار بدون تحويل راتب وبدن كفيل ويصل إلي 500 ألف ريال

تمويل البنك السعودي للاستثمار بدون تحويل راتب واحد من اهم البنوك السعودية الذي يقدم خدمات فريده ومتنوعة إلي كافة المواطنين والمقيمين، كما يعد من البنوك القليلة التي تقدم قروض وتمويلات شخصية بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، من خلال البنك يمكنك الحصول علي بطاقة صراف آلي مجانا وكذلك دفتر شيكات .

يتيح البنك العديد من التمويلات المميزة التي تقدم خدمة إلي المواطن السعودي وخاصة في عمليات السداد طويلة الأجل وقيمة التمويل الذي يبدأ من 50 ألف ريال ويصل إلي نصف مليون ريال سعودي، وتعد هم خدمات البنك بالنسبة للتمويلات هي عدم الحاجة إلي وجود كفيل أو تحويل الراتب أو غيره من الشروط التعقيدية التي يطلبها معظم البنوك السعودية، وكي تتعرف اكثر علي مزيا البنك ادخل علي رابط فتح حساب في البنك السعودي.



تتعدد مزايا تمويلات البنك السعودي وخاصة في حالة الحاجة إلي الحصول علي تمويل شخصي فمن ابرز هذه المزايا التي يقدمها البنك التالي:

طول فترة سداد القرض حيث تبدأ فترات السداد من 6 اشهر إلي 60 شهر.

لا يحتاج البنك منك تحويل الراتب الشهري.

تصل قيمة القروض إلي نصف مليون ريال سعودي.

جميع تمويلات البنك متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج البنك إلى كفيل.

تكاليف رسوم إدارية تصل إلي 1% من مبلغ التمويل.

يعفي صاحب التمويل من سداد القرض في حالة أصابته بالعجز.

كما تعفي أسرة صاحب القرض من سداد أي مبلغ في حالة الوفاة.

أوضح البنك عدة شروط هامه لكي يستطيع المواطن الاقتراض من البنك، حيث جاءت هذه الشروط كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي التمويل سعودي الجنسية.

يشترط إن يتراوح عمر الشخص ما بين 25 إلى 60 عام.

يجب أن لا يقل الراتب عن 15 ألف ريال سعودي.

ينبغي أن لا تقل مده عمل الشخص في وظيفته الحالية عن 3 اشهر.

حدد البنك حزمة من المستندات واجب توافرها أثناء عملية التقديم علي التمويل من بينها التالي:

شهادة تعريف الراتب من جهة العمل مختومه.

خطاب من جهة العمل موضح فيه الراتب الشهري الحالي.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية يجب أن تكون سارية.

تعبئة نموذج طلب التمويل من البنك.

وصلنا إلى ختام شرح تمويل البنك السعودي للاستثمار بدون تحويل راتب وبدن كفيل ويصل إلي 500 ألف ريال سعودي.