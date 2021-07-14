نتائج البكالوريا سوريا 2021 “التاسع سوريا” بالإسم ورقم الإكتتاب.. الأن رابط مفعل

نتائج البكالوريا فى سوريا 2021، تزايدت طلبات البحث عبر محرك جوجل عن نتيجة البكالوريا بسوريا وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم السورية، أن نتائج إمتحانات الثانوية العامة مرحلة البكالوريا ستنشر خلال اليومين القادمين ما بين 1-7 إلي 3-7 2021، وذلك لجميع أقسام الثانوية السورية “البكالوريا”.

وأكدت الوزارة علي أن عمليات رصد وإعداد النتائج مازلت مستمرة، ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال إعداد النتائج ونشرها بصفة رسمية خلال الساعات القادمة وخلال مدة أقصاها يومين من الأن وحتي الإعلان عن نتيجة البكالوريا.

نتائج الثانوية سوريا 2021 “مرحلة البكالوريا”

قريباً جداً وخلال ساعات قليلة سيتم الإعلان الرسمي نتائج البكالوريا سوريا 2021 “الثانوية” بجميع أقسامها سواء علمي أو أدبي من خلال رابط رسمي ستفعله وزارة التربية والتعليم السورية فور الإعلان عن نتائج البكالوريا سوريا.

وقد صرحت وزارة التعليم السورية أن مؤشرات الرصد أتت بنسبة نجاح مرتفعة فى هذا العام بالمقارنة بنسب النجاح العام السابق، كما قامت الوزارة بالتأكيد على أن كثير من الطلبة قد حصلوا على الدرجات الكاملة في مادة اللغة الأجنبية.

ويذكر أن إمتحانات البكالوريا في سوريا لعام 2021 عقدت تحت إجراءات صحية مشددة وفقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوي فبروس كورونا المستجد، حرصاً من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين علي الإمتحانات ولحمايتهم من عدوى فيروس كورونا.

وفي نفس السياق ستقوم وزارة التربية السورية بالتسهيل على اولياء الأمور والطلبة فى طريقة الإستعلام عن نتيجة امتحان البكالوريا لعام2021، وذلك بتدشين رابط إلكتروني علي الإنترنت ليتمكن الطلبة وأولياء الأمور من معرفة النتائج والإطلاع عليها من المنزل دون الحاجة إلي الذهاب إلي المدارس، حفاظاً عليهم من عدوي فيروس كورونا.

رابط نتيجة البكالوريا 2021

حتي هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات البكالوريا فى سوريا، ومن المقرر الإنتهاء أعمال الرصد للدرجات وإعلان النتائج خلال الساعات القبلة، وسيتم عمل مؤتمر صحفى يذاع عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والإلكترونية للإعلان الرسمي عن نتائج الإمتحانات.

وعقب المؤتمر مباشرةً ستنشر النتيجة عبر الرابط المخصص لذلك من قبل الوزارة وهو نتيجة امتحانات البكالوريا سوريا جميع الأقسام بالأسم ورقم الإكتتاب، علماً بأن الرابط سيتم تفعيله علي سيرفر موقع الوزارة عقب الإعلان الرسمي عن النتيجة خلال المؤتمر الصحفي برعاية وزير التربية والتعليم السوري.

ويمكنك الإستعلام عن النتائج حينها بإسمك ورقم إكتتابك الخاص بك، وذلك من المنزل دون الحاجة للذهاب إلي المدارس للحفاظ عليكم من عدوي فيروس كورونا المستجد.

متاح الأن الإستعلام عن نتائج الثانوي 2021 سوريا حسب رقم الإكتتاب “تحديث ١٤ يوليو”

الأن تم تحميل نتائج إمتحانات التاسع ٢٠٢١ سوريا علي الرابط الرسمي المخصص لها، وذلك بعدما قامت وزارة التربية والتعليم بسوريا بالإعلان عن نتائج التاسع السورية “الثانوية العامة السورية” جميع الأقسام الأدبي والعلمى وكذلك الثانوية الشرعية والثانوية المهنية لسنة 2021.

ويمكن لجميع الطلاب الإستعلام الأن عن نتيجتهم برقم الإكتتاب من خلال الدخول علي الرابط الرسمي المخصص لها والمذكور بالأعلي.

نتيجة الشهادة التاسع الثانوي “البكالوريا” 2021 [تحديث 7 يوليو]

قامت وزارة التربية والتعليم السورية بإصدار تصريح رسمي بأن نتائج البكالوريا لعام 2021 فى سوريا، سوف تعلن رسمياً فى موعد غايته يوم 10-7-2021، وهذا الموعد ليس ميعاد محدد لإعلان النتيجة.

ولكن لم يتأخر الإعلان عنها عن هذا الموعد، فربما تظهر غداً أو بعد غد ولكن علي أي حال لن تتأخر نتيجة البكالورية السورية لشهادة الثانوية عن هذا التاريخ.

وإليك عزيزى الطالب الرابط الذي سوف تعلن علية النتيجة مذكور بالأعلي، وقم بالدخول علي الرابط من وقت لأخر لتعرف نتائج إمتحاناتك فور إعلانها، مع تمنياتنا بالتوفيق لكل طلبة البكالوريا في سوريا.

الإستعلام عن نتيجة البكالوريا 2021 سوريا [تحديث 7 يوليو]

الأن. تم الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة بسوريا “البكالوريا” ويمكنك الدخول علي الرابط الرسمي التي خصصته وزارة التربية والتعليم السورية والمذكور بالأعلي، وإتباع الخطوات الصحيحة، للإستعلام عن نتيجتك وعرضها ومعرفة درجات كل مادة وكافة التفاصيل عن نتيجة إمتحاناتك بشهادة البكالوريا 2021.